Barbara D’Urso: “Mediaset non mi ha cacciata a calci in cu*o, chi è ossessionato fa una vita di mer*a” Barbara D’Urso ospite a Dogliani per il Festival della Tv racconta di come fronteggia la campagna d’odio contro di lei: “Mediaset non mi ha cacciata a calci in cu*o, potrei replicare ma non lo faccio, chi è ossessionato da me fa già una vita di mer*a”.

Barbara D'Urso ospite al Festival della Tv di Dogliani, ha rilasciato una rara intervista al vicedirettore de La Stampa Andrea Malaguti. Rara perché sono sporadiche le occasioni di racconto che coinvolgono la conduttrice rispetto a quelle che realizza lei durante un anno lavorativo. O almeno fino a qualche tempo fa. Oggi il calendario della D'Urso prevede una scadenza di contratto Mediaset a dicembre e il ritorno a teatro nel febbraio del 2023. Un ritorno che è stato molto chiacchierato proprio per la coincidenza con il ridimensionamento al solo Pomeriggio 5 in tutto il palinsesto del Biscione. Non a caso, a tal proposito:

Dopo 15 anni torno a teatro, debutterò il giorno di San Valentino. La cosa divertente è che quando si è vociferato che io tornassi a teatro, può piacere o no, quando è uscita la notizia la gente ha pensato ‘Mediaset ha cacciato la D'Urso ha calci in culo', ma così non è. Io faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato. Leggo questi giornali che fanno click e visualizzazioni e rido, potrei tranquillamente fare un tweet per smentire, lì ho 1milione di persone. O su Instagram ho 3milioni e dire ‘Non è così’. Però taccio e sorrido perché penso: queste persone ossessionate da me che vita di mer*a fanno?

Il ritorno a teatro con precedenza a Mediaset

È la prima volta che Barbara D'Urso smentisce con forza un dietro front della rete nei suoi confronti e rilancia: "Sono in esclusiva da 23 anni con Mediaset. Potrei anche tornare in Rai un giorno, chi lo sa. Continuerò a fare Pomeriggio 5, se ci dovesse essere un nuovo programma in prima serata Mediaset avrebbe la precedenza, le date dello spettacolo a teatro verrebbero spostate e le recupererei, già lo sanno".

Barbara D'Urso senza età: "Ho 65 anni, a volte di testa 12"

Barbara D'Urso fa un breve passaggio sulla sua età anagrafica, visto che puntualmente la sua capacità di cristallizzare il tempo, convincendolo a giocare a suo favore, le viene riconosciuta come un super potere: "Per me l'età non esiste, ho 65 anni e sono contentissima. Faccio super feste di compleanno, amo profondamente i festeggiamenti e non li rifuggo. A volte di testa ne ho 12, altre 90, non sento mai di avere una sola età".

La nascita del Meta D'Urso, il metaverso per la sua community

Barbara D'Urso, conduttrice tv e attrice, lo annuncia al Festival della Tv di Dogliani, dove racconta di avere ricevuto dalla Luiss business school un incarico di docenza su social e tv. Subito dopo, lancia uno dei prossimi progetti extra televisivi, anticipando ai presenti il suo trionfale ingresso nel Metaverso, anzi nel Meta d'Urso:

Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, quindi pensato che fosse giusto portare la community che mi segue in un luogo di cui si parla tantissimo, il metaverso. Si chiamerà ‘Meta d'Urso. Sono la prima a portare la mia comunità nel metaverso, sarà uno spazio dove incontrarsi, dialogare e parlare, tramite un'altra espressione di me, tramite il mio avatar. Tra qualche giorno ci sarà un link, sarà uno spazio molto bello dove le persone potranno incontrarsi con me (circa 100 persone/avatar): questo spazio resta aperto, di più non posso raccontare.

Elezioni e politica: "Vorrei una Presidente. La Meloni? Donna caz*uta"

Passaggio obbligato sulle imminenti elezioni del 25 settembre e sulla proiezione dal 26 in poi, un momento delicato per gli italiani, che si troveranno a fronteggiare una situazione politica tutt'altro che fluida: "Una delle mie battaglie è quella per i diritti civili e contro l'omofobia, quindi non la Meloni non combaciamo totalmente. Penso però che Giorgia Meloni sia una fuoriclasse. Non dico che voglio che vinca lei, ma vorrei una donna presidente del Consiglio di qualunque schieramento, di destra o di sinistra. L'importante è la squadra che farà, è una cazzuta, combatte da anni e potrebbe farne una giusta".