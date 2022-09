Mediaset spiana la strada a Barbara d’Urso, Terra Amara cambia orario per trainare Pomeriggio5 Manovre in corso a Mediaset per favorire gli ascolti della nuova stagione di Pomeriggio5. Terra Amara, soap che fa registrare picchi del 23% di share, cambia orario per trainare la trasmissione di Barbara d’Urso.

A cura di Stefania Rocco

A partire da lunedì 5 settembre, Terra Amara cambia orario per trainare Pomeriggio5. Lo scrive Davide Maggio secondo cui sarebbero in corso grandi manovre a Mediaset per favorire il ritorno della trasmissione condotta da Barbara d’Urso. La rete avrebbe deciso all’ultimo momento di spostare la soap turca (al momento la preferita dal pubblico di Canale5 tanto da raggiungere picchi del 23% di share) per offrire al ritorno della conduttrice il traino più forte possibile. Sarebbe stata la stessa presentatrice a caldeggiare lo spostamento che sarà attuato nel palinsesto della rete a partire da lunedì prossimo

Un altro domani in onda dalle 14.45, a seguire Terra Amara

Sono le soap opera Terra Amara e Un altro domani a invertirsi per potenziare il ritorno di Pomeriggio5, nella stessa fascia già modificata lo scorso anno. A partire dal 5 settembre, Un altro domani si sposta alle 14.45, liberando lo slot che precede la trasmissione condotta dalla D’Urso, slot che sarà occupato da Terra Amara. Quest’ultima, che ha già fidelizzato il pubblico Mediaset, andrà in onda a partire dalle 16.30 circa fino alle 17.25, orario in cui tornerà in onda Pomeriggio5.

Terra Amara sarà sospesa in attesa del finale di Una vita

Ma la variazione, precisa Maggio, è solo momentanea. Quando il palinsesto entrerà nel vivo con il ritorno in onda di tutti i programmi al momento in ferie, Uomini e Donne compreso, Un altro domani tornerà a occupare lo slot di oggi e a precedere Pomeriggio5 (a meno di ulteriori colpi di coda che al momento non sarebbero previsti). Terra Amara, invece, sarà sospesa in attesa della messa in onda del finale di Una vita che dovrebbe essere trasmesso in autunno. Solo a quel punto, la soap turca dovrebbe tornare in onda a partire dalle 14.10 per poi lasciare spazio al dating show condotto da Maria De Filippi.