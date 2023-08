Francesco Vecchi: “A Myrta Merlino un compito difficile. Mattino5 parte in ritardo? Non mi dispiace” Francesco Vecchi, conduttore di Mattino5 insieme a Federica Panicucci, non si dice dispiaciuto all’idea che Mattino5 sia l’ultimo programma Mediaset a ripartire con la riaccensione della tv a settembre. E si sbilancia a proposito di Myrta Merlino, nuova conduttrice di Pomeriggio5.

A cura di Stefania Rocco

Mattino5, temporaneamente sostituito da Morning News all’interno del palinsesto estivo di Canale5, sarà l’ultimo programma Mediaset a ripartire. Il ritorno in diretta è previsto per il prossimo 25 settembre, in evidente ritardo rispetto a quanto accaduto negli anni scorsi. Ma Francesco Vecchi, conduttore del format insieme a Federica Panicucci, non si dice dispiaciuto. Anzi. “Io sono un po’ anomalo, se devo essere proprio sincero: c’è mia moglie che c’ha il pancione, c’ho il bimbo piccolo, sto facendo dei lavori in casa che se non faccio in tempo quello lì che esce deve dormire in un cassetto, per cui… Quando m’hanno chiamato per dire ‘parti più tardi’, ho detto ‘ok, grazie’. Non mi dispiace”, ha dichiarato il giornalista a La terrazza della Dolce Vita, l’evento estivo che Simona Ventura conduce insieme al compagno Giovanni Terzi. Spazio quindi alle considerazioni a proposito della “nuova Mediaset” voluta da Pier Silvio Berlusconi.

“Bianca Berlinguer? Un colpo dell’estate di calciomercato”

Vecchi si dice compiaciuto all’idea che Bianca Berlinguer abbia deciso di passare a Mediaset, su Rete4 per la precisione. “Sono molto, molto curioso. Credo che sia un colpo dell’estate nel calciomercato, Mediaset che prende un nome come quello della Berlinguer… Il tipo di televisione che Bianca Berlinguer ha sempre fatto secondo me è una televisione che può tranquillamene inserirsi dentro Mediaset”, ha dichiarato il giornalista, commentando poi la possibile presenza di Michele Santoro nel programma del martedì sera di Rete4:

Il giornalismo neutro non esiste, esiste il giornalismo trasparente. Santoro è il padre di tutta la televisione moderna. A proposito di giornalismo trasparente: tutti noi sappiamo l’idea di Santoro, se vogliamo è stato lui in Italia a mostrare il fatto che uno fa un programma e ti mostra subito la linea editoriale. Infatti qui ci sarà chi lo guarda e chi non lo guarda fin dal principio. Quel giornalismo che fa finta di non avere opinioni è più subdolo perché comunque un’opinione alla fine ce l’hai sempre.

Myrta Merlino a Pomeriggio5, l’opinione di Vecchi

Infine, spazio a un commento a proposito dell’arrivo di Myrta Merlino a Pomeriggio5: “Secondo me lei ha un compito molto difficile. Lei fino a quest’anno ha fatto un programma con molta rilevanza dal punto di vista degli ospiti, con un pubblico abbastanza piccolo numericamente. E passa a fare un programma che ha un pubblico molto grande e molto vasto, quindi trovo che la sfida sia più complessa per Myrta Merlino che non per Bianca Berlinguer”.