Myrta Merlino bloccata all'aeroporto di Palermo per 27 ore: "Una cosa folle e scandalosa" Un inizio vacanza a dir poco indimenticabile per Myrta Merlino che ha dovuto aspettare 27 ore all'aeroporto di Palermo, per recarsi a Pantelleria. Un'attesa inutile perché, poi, è finita a Trapani dove è stata costretta ad aspettare ancora per raggiungere l'isola siciliana.

A cura di Ilaria Costabile

In questi giorni in cui le temperature delle città si infiammano e l'estate ormai è entrata nel pieno, non sono pochi gli spostamenti previsti da una parte all'altra dell'Italia, ma i problemi dei trasporti hanno causato non pochi disagi. Lo racconta anche Myrta Merlino su Instagram, in cui testimonia la sua disavventura per raggiungere Pantelleria.

L'attesa di oltre 24 ore all'aeroporto di Palermo

Un inizio vacanza davvero da incubo per la giornalista che, dopo un anno intenso di messa in onda e presentazioni in varie parti d'Italia, stava per concedersi un po' di relax su una delle isole più belle della Sicilia, ovvero Pantelleria, insieme al suo compagno Marco Tardelli. Purtroppo, però, il viaggio della coppia è stato a dir poco apocalittico. Merlino, infatti, come raccontato sul suo profilo Instagram, ha lamentato una serie di disagi all'aeroporto di Palermo che non le hanno consentito di prendere il volo previsto per raggiungere la destinazione vacanziera:

Sono partita ieri alle 12 da Roma e non ancora arrivata a Pantelleria! Bambini di 8 e 13 mesi, persone anziane con cagnolini, passeggeri distrutti, tutti tenuti in aeroporto a Palermo per 27 ore senza alcuna spiegazione, senza personale della compagnia a cui riferirsi. Una cosa folle e scandalosa.

Purtroppo, però, i problemi non sono certo terminati. In una storia successiva, infatti, a tarda sera, la giornalista pubblica un aggiornamento nel quale spiega come si è evoluta la vicenda. "Dopo aver passato inutilmente 27 ore all'aeroporto di Palermo siamo fuggiti a Trapani" scrive Merlino che aggiunge: "la speranza è quella di prendere un traghetto per Pantelleria, ma questa è la situazione" dice allegando una foto in cui si vedono decine di persone in attesa all'imbarco. Insomma, dopo una serie di peripezie per sopperire ai disagi creati dalle compagnie aeree, dovrebbe aver messo piede sull'isola.

Il legame di Myrta Merlino con Pantelleria

Ogni anno, la giornalista fa tappa fissa a Pantelleria, dove ha una casa insieme al compagno Marco Tardelli e, infatti, con l'isola è nato un legame speciale, tanto che Myrta Merlino è stata insignita del titolo di Presidente della Fondazione di Pantelleria. In un'intervista aveva parlato dettagliatamente dell'amore per questa luogo:

Con l’Isola di Pantelleria ho un rapporto sentimentale profondo, grazie al mio compagno Marco Tardelli e alla casa che consideriamo il nostro rifugio. Pantelleria è diventata quindi per me una seconda patria, un luogo dove il concetto di solitudine riconduce all’essenziale, al rispetto della natura e al valore della sostenibilità. E l’isola è soprattutto un crocevia di culture, un avamposto nel Mediterraneo che può diventare un simbolo di dialogo tra le identità. Pantelleria insegna come stare al mondo e come al mondo delle paure sopravvivere.