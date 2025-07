Teresanna Pugliese sull’Isola: “Per andare in bagno usavamo un bidone e una busta”, poi i dettagli sulla depilazione

Attraverso alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, Teresanna Pugliese ha svelato alcuni retroscena sul suo percorso in Honduras: “Per la depilazione, per chi aveva un’estrema necessità c’era una lametta a disposizione”. E sull’approccio a una sana routine alimentare: “Ho iniziato una cura per l’intestino”.

Sono trascorse ormai settimane dalla fine dell'Isola dei Famosi 2025. Tornati in Italia, i naufraghi stanno riprendendo pian piano la routine e, attraverso alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, Teresanna Pugliese ha svelato alcuni retroscena sul suo percorso in Honduras.

Teresanna Pugliese e i retroscena sull'Isola, dal bagno alla depilazione

Quelli che sta vivendo da quando è tornata dall'Honduras, per Teresanna Pugliese, sono giorni di in confusione, "però sto bene e sono felice", dice in alcune stories pubblicate su Instagram, rispondendo alle domande dei followers. La napoletana ha anche risposto alle curiosità di chi le ha chiesto come facevano ad andare in bagno o depilarsi:

Per la depilazione, per chi aveva un'estrema necessità, c'era una lametta a disposizione, ma non sempre. Non tutti avevano questa necessità. Per quanto riguarda il bagno, usavamo un bidone alto della spazzatura, con un coperchio e una busta nera.

"Quello che mi è mancato in assoluto è l'assenza della mia famiglia. L'unica cosa che non mi è mancata è il telefono, ma poi tutto. Mi mancherà il rumore del mare, che a volte era un rumore fastidioso, a volte un suono amico", ha aggiunto.

"Ho iniziato una cura per l'intestino"

Senza grandi sforzi, l'ex di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip ha ripreso "tutto a 300 all'ora, con grande entusiasmo e con grande voglia di recuperare il tempo perso. Il corpo un po' ne ha risentito, perché la dinamicità di giornate è completamente diversa, ma non mi sono mai fermata un attimo. È stato del tutto naturale", ha spiegato ancora. In un'intervista a Fanpage, aveva già parlato dei problemi con il cibo una volta tornata in Italia: "L'errore che ho fatto è che mi sono buttata sul cibo con voracità la prima sera, infatti sono stata male per qualche ora". Adesso, ha iniziato una cura per alcuni problemi all'intestino riscontrati già sull'isola: "Sono stata dalla gastroenterologa, ho fatto un ecografia addominale e domani sarò dalla nutrizionista per iniziare una dieta mirata".