Alberto Matano chiude la stagione di La Vita in Diretta: “Non so cosa farò dopo la prossima” Alberto Matano chiude la stagione de La Vita in diretta nel cortile degli Studi di Produzione tv Raffaella Carrà: “Grazie a tutte le persone che lavorano qui. Non so che cosa farò dopo la prossima Vita in diretta, ma spero di incontrare altri colleghi così nel mio cammino”.

A cura di Gaia Martino

Oggi, venerdì 30 giugno, si è chiusa la stagione anche per La vita in diretta, lo show di Alberto Matano in onda su Rai Uno. A differenza di Serena Bortone che ha detto addio ai telespettatori nell'ultima di Oggi è un altro giorno, programma che non dovrebbe tornare nella prossima stagione televisiva, Matano ha salutato il pubblico dando appuntamento a settembre: "Non so cosa avverrà dopo la prossima La vita in diretta, ma spero di poter incontrare altri colleghi così", le parole con il suo team alle spalle.

Il saluto di Alberto Matano

"Non ho nulla da dire se non un immenso grazie a tutte le persone che ogni giorno danno un contributo fondamentale al racconto che facciamo". Nel cortile del Centro di Produzione Tv "Raffaella Carrà", Alberto Matano ha chiuso la stagione televisiva del suo programma del daytime, La vita in diretta. Circondato da tutto il team, ha continuato: "Ci mettiamo impegno, passione, dedizione. Questo è un team straordinario, non so cosa farò dopo la prossima Vita in diretta, non so cosa avverrà, ma spero di poter incontrare ancora nel mio cammino colleghi così incredibili. La vita in diretta è diventato il più visto del daytime grazie al lavoro di ognuno di loro".

"In questa azienda dove sono nato e cresciuto, la Rai, non posso non ringraziare Simone Sala, e Adriano De Maio, il vicedirettore, che è stato insieme a noi in questo anno incredibile" ha continuato il conduttore prima di dare appuntamento alla prossima stagione.

La vita in diretta tornerà la prossima stagione

Alberto Matano dopo aver ringraziato i presenti e i telespettatori, ha dato appuntamento alla prossima stagione televisiva: "Buona estate, ci vediamo l'11 settembre, stessa ora, stessa squadra". Saluti diversi da quelli di Serena Bortone che nello stesso pomeriggio si è congedata da Oggi è un altro giorno: il suo programma, stando alle indiscrezioni sui nuovi assetti Rai, non tornerà in onda nella prossima stagione. Queste le sue parole: