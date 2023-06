Alberto Matano celebra il primo anniversario con Riccardo Mannino, la romantica dedica per il marito Alberto Matano e Riccardo Mannino festeggiano il loro primo anniversario di matrimonio. Per l’occasione, il conduttore de La Vita in Diretta ha voluto dedicare al compagno alcune dolci parole sui social, accompagnate da uno scatto dove “tutto è cominciato”.

A cura di Elisabetta Murina

Alberto Matano e Riccardo Mannino hanno festeggiato il loro primo anniversario insieme. Esattamente un anno fa, l'11 giugno 2022, il conduttore de La Vita in Diretta e il compagno, avvocato cassazionista, si sono sposati ufficialmente, con una cerimonia celebrata dalla conduttrice Mara Venier. Per questo primo traguardo insieme, Matano ha condiviso sui social una romantica dedica al marito.

Le parole di Alberto Matano per il primo anniversario con il marito

Per il primo anno di matrimonio insieme, Alberto Matano ha voluto dedicare al marito Riccardo Mannino un dolce post sui social. Sul suo profilo Instagram, il conduttore de La Vita in Diretta ha pubblicato uno scatto insieme al compagno, con il mare sullo sfondo, scrivendo: "Dove tutto è cominciato". Poi ha aggiunto anche: "One". Una semplice parola per ribadire che lui è l'unico uomo della sua vita.

Le nozze di Alberto Matano e Riccardo Mannino un anno fa

Coppia piuttosto riservata e lontana dai riflettori, Matano e Mannino si sono uniti in matrimonio un anno fa, l'11 giugno 2022, con una cerimonia che si è tenuta a Labico, vicino Roma, nel resort della tenuta di Antonello Colonna. Mara Venier è stata la celebrante della loro unione e, dopo il fatidico sì, i neo sposi e gli invitati si sono scatenati in una festa a ritmo di musica e divertimento. Tra i presenti, Andrea Sannino, che si è esibito sulle note di Abbracciame, ma anche Claudio Santamaria che ha cantato Roma non fa la stupida stasera, poi ancora Francesca Barra, Rita Dalla Chiesa, Eleonora Daniele, Francesca Fialdini.

"Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno", aveva raccontato Mannino in una intervista al settimanale Chi dopo le nozze. A fare da Cupido era stata proprio "Zia Mara", che durante una cena aveva spinto la coppia anche a fare il grande passo.