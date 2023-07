Alberto Matano in onda con La vita in diretta anche di sabato, sfiderà Verissimo con Silvia Toffanin A partire dal 16 settembre, La vita in diretta andrà in onda anche di sabato per 4 puntate. La trasmissione condotta da Alberto Matano sfiderà Silvia Toffanin con Verissimo fino al 7 ottobre.

A cura di Stefania Rocco

Il palinsesto Rai ha svelato una inaspettata novità a proposito de La vita in diretta, il programma del pomeriggio di Rai1 affidato ad Alberto Matano. La nuova stagione del format, in onda a partire dal 16 settembre, andrà in onda anche di sabato sfidando Verissimo di Silvia Toffanin. Non si tratta, tuttavia, di una collocazione fissa. La messa in onda nel pomeriggio del sabato è prevista per 4 puntate, dal 16 settembre al 7 ottobre. A partire dal 14 ottobre, invece, il pomeriggio del sabato di Rai1 sarà occupato dalla nuova edizione di ItaliaSì.

Doppia sfida per Alberto Matano, in onda contro il nuovo pomeriggio di Myrta Merlino

La sfida che Alberto Matano dovrà affrontare con la riprese della normale programmazione televisiva è doppia. Oltre a sfidare Verissimo per 4 settimane, la trasmissione di Rai1 si ritroverà a scontrarsi per la prima volta con il nuovo pomeriggio televisivo firmato da Myrta Merlino per Canale5. La giornalista arriva a Mediaset per prendere il posto che è stato di Barbara d’Urso, ritrovatasi (non senza polemiche) esclusa dalla conduzione di Pomeriggio5.

Alberto Matano: “Canale5 vuole un racconto giornalistico come il nostro”

“Con Barbara D'Urso siamo stati sempre competitor con rispetto reciproco. È evidente che ci sia un cambio che richiama di più quello che facciamo noi e cioè un racconto più giornalistico. È quello che ha spiegato l'azienda. Per quanto riguarda Myrta Merlino, è una collega e un’amica nei cui confronti nutro grande stima. Sono sicuro che sarà una bella sfida all’insegna del rispetto reciproco, anche al di fuori della televisione”, così Matano, in un’intervista a SuperGuida Tv, ha commentato la decisione di Mediaset di rinnovare completamente il pomeriggio di Canale5 a favore di una linea che abbraccia maggiormente giornalismo e attualità.