Gianluigi Nuzzi al posto di Barbara D’Urso e Myrta Merlino nel pomeriggio di Canale5: “Io rappresento me stesso”

Da lunedì 1 settembre debutta su Canale5 il programma Dietro la notizia. Gianluigi Nuzzi andrà in onda nella fascia che per anni è stata occupata da Pomeriggio Cinque, prima con Barbara D'Urso e poi con Myrta Merlino. Il giornalista ritiene che gli spettatori troveranno sia punti di contatto che di contrasto con le conduttrici che lo hanno preceduto. Tuttavia, resterà fedele a se stesso.

Gianluigi Nuzzi nel pomeriggio di Canale5 dopo Barbara D'Urso e Myrta Merlino

Gianluigi Nuzzi, nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha parlato del suo nuovo programma in onda da lunedì 1 settembre alle ore 17:00 su Canale5. Gli è stato chiesto cosa prenderà e cosa cambierà rispetto alla conduzione di Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso e Myrta Merlino. Il giornalista, senza scendere troppo nei dettagli, ha dichiarato che gli spettatori ritroveranno sia punti di contatto che punti di contrasto. Tuttavia, ha anche messo in chiaro: "Io rappresento me stesso". Con il suo gruppo di lavoro proverà a diffondere ottimismo nelle case permettendo al pubblico di conoscere bene i fatti: "Le fake news inducono a essere autodistruttivi e negazionisti rispetto alle tante bellezze che siamo e abbiamo".

Come sarà Dietro la notizia

Dietro la notizia racconterà i fatti del giorno. Gianluigi Nuzzi vorrebbe trasmettere al pubblico la certezza che nel suo programma possa trovare l'analisi di quanto accade in Italia: "Quando c'è un fatto, noi ci siamo e lo raccontiamo con ordine". Mentre le notizie si susseguono, il giornalista potrà contare sulla presenza di tanti ospiti che avranno il compito di approfondire i fatti trasmettendo agli spettatori le conoscenze che potrebbero non avere. Dietro la notizia inizialmente si scontrerà con il programma Estate in diretta. Da lunedì 8 settembre, invece, affronterà La vita in diretta di Alberto Matano.