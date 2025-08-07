Come La ruota della fortuna ha spinto ad anticipare Affari Tuoi a settembre: in arrivo anche “il pacco nero”

La strategia di Pier Silvio Berlusconi ha pagato e ora La ruota della fortuna è record di ascolti tv nell'access di Canale 5. Facile a dirsi ora che non c'è una reale contro programmazione, non ce ne voglia Techetecheté, ma nemmeno tanto. Non è mai facile tenere il pubblico davanti alla tv, non esiste format che si faccia da solo e che funzioni a prescindere da chi lo conduce (discorso fatto ai tempi della staffetta Amadeus-De Martino), come non esiste alcuna condizione ottimale che consenta di raggiungere un risultato senza un personale contributo. Per questo Gerry Scotti è stata la scelta più azzeccata per sostituire Paperissima Sprint e dare nuova identità a una fascia che si stava solo bastando. Toccherà a Stefano De Martino accorciare le vacanze, visto che la sua fortunata tournée teatrale finisce il 31 agosto a Cagliari e si vocifera sia stato riconvocato per anticipare Affari Tuoi al 2 settembre, invece di partire domenica 7 settembre, come da piani iniziali.

Studio nuovo e pacco nero: le novità ad Affari Tuoi

La palla passa al campo avversario e, stando alle ultime notizie che arrivano da Viale Mazzini, sembra che Stefano De Martino sia stato convocato non solo per il nuovo promo. Il piano prevederebbe un ritorno in onda anticipato al 2 settembre, data perfetta per tentare di riprendersi quel pubblico lasciato orfano di pacchi lo scorso giugno. Il noto conduttore avrà con sé i fidati Tanat e Lupo, conterà sulla simpatia di Gennarino e gestirà a spalla le partite dei concorrenti delle varie regioni con l'astuto Dottore, che ormai ha il volto di Pasquale Romano ed è presente anche nei suoi album estivi. Lo studio rinnovato non sarà l'unica mossa con la quale tenteranno subito di accattivare gli occhi del pubblico, il gioco si farà ancora più eccitante grazie alla presenza del "pacco nero". Il pacco nero andrà a sostituire il premio da 5.000€ e il suo contenuto sarà sconosciuto a tutti, anche al Dottore. Quanto ci sarà dentro? Una cifra che varia da 0 a 300 mila euro, valore che sarà determinato puntata dopo puntata dal Notaio tramite sorteggio.

La ruota della fortuna, Striscia e Affari Tuoi: come andrà a finire?

Era inevitabile si corresse ai ripari. Gli ascolti di Striscia prima, e Paperissima poi, non potevano sostenere il carico di una fascia che è fondamentale anche come traino alla prima serata. Al di là delle rivendicazioni su dati di ascolto, vista la longevità del programma di Antonio Ricci e la complessità di resistere nei favori di uno zoccolo duro di pubblico, bisognava fare qualcosa. Il volto era fondamentale e Gerry Scotti non poteva che essere il cavallo su cui puntare, proprio lui che a Striscia aveva appena lasciato l'ultima giacca appesa in camerino. Tolto l'impegno a Tu sì que vales, che si registra tra fine agosto e inizio settembre, quindi periodo off limits per evidenti motivi, e coinvolto Bonolis come degno sostituto su una poltrona che necessitava di un nome più istituzionale possibile, il resto è stato tutto in discesa. Da settembre però si aprirà uno scenario più variegato, quando la tv si accenderà su due canali e non più su uno. Chi vincerà agli ascolti tra La ruota della fortuna di Zio Gerry e Affari Tuoi del prode De Martino? E semmai avessimo facoltà di risposta a questa domanda, si passerebbe subito a un'altra: qualora Scotti, come prevedibile, tenesse testa all'ammiraglia pur non avendo la meglio, a novembre tornerà comunque Striscia La Notizia? Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione ha assicurato con forza di sì, che di fronte a qualsiasi risultato eccellente di qualsivoglia programma, Ricci avrebbe ritrovato il suo posto autunnale per una versione rinnovata del noto Tg satirico. Ma, a conti fatti, la ruota girerà a favore di chi?