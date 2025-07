Gerry Scotti provoca De Martino: “Con Affari Tuoi è divenuto l’uomo dei record, ma La Ruota non resterà a guardare”

In un’intervista, il conduttore commenta gli ottimi numeri registrati da La Ruota della Fortuna in access prime time e sul suo diretto competitor Stefano De Martino: “Con la sua freschezza, la sua energia e la sua giovinezza, può solo darmi consigli, non certo riceverli da me”.

In onda per la prima volta nella storia nella fascia dell"access prime time, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti sta macinando ottimi ascolti. La vera concorrenza, però, ancora non è arrivata. Da settembre, su Rai 1 ripartirà Affari Tuoi e la vera sfida inizierà in quel momento. In un'intervista, il conduttore commenta i numeri del suo programma e su Stefano De Martino: "È l'uomo dei record, ma non resteremo a guardare".

Le parole di Gerry Scotti sulla concorrenza di Affari Tuoi

Dal debutto dello scorso 14 luglio, il game show di Scotti non ha mai registrato uno share al di sotto del 21%. In un'intervista all'Adnkronos, il conduttore riconosce che, se ci sarà un competitor, certamente non sarà Techetechete', bensì Affari Tuoi, che tornerà dopo la pausa estiva a partire da settembre: "Se riusciremo a fare il nostro 18% di share, sarà davvero un piccolo miracolo. E saremo felicissimi, sia noi in azienda sia Publitalia, di un risultato del genere".

Il programma di De Martino, secondo lui, "è consolidato da anni, anni e anni. Il successo che ha oggi è sotto gli occhi di tutti. Quindi non si può essere irriverenti davanti a un programma così fortunato e fatto bene. Ma allo stesso tempo, non si può nemmeno restare a guardare. Qualcosa bisognava pur fare".

"De Martino è l'uomo dei record. È lui che dovrebbe darmi qualche consiglio"

Il conduttore non ha il numero di Stefano De Martino ma, se lo avesse, precisa che sarebbe il napoletano a dovergli dare consigli: "Ormai è lui l’uomo dei record. Io sono uno che sa affrontare con responsabilità il proprio lavoro. Oggi ho fatto i conti: sono 41 anni di carriera, che non sono pochi, e di questi ben 30 li ho trascorsi proprio in quella fascia oraria. Ma De Martino, con la sua freschezza, la sua energia e la sua giovinezza, può solo darmi consigli, non certo riceverli da me".