Totti nella bufera per la frase su Noemi Bocchi: "Per essere donna è bravina a padel" L'intervista a Che Tempo Che Fa scatena le polemiche dopo le frasi dell'ex Capitano della Roma sulle capacità di Noemi Bocchi nel gioco del padel: "Essendo donna è bravina". Poi la toppa peggio del buco: "Dai se la cava, è ovvio che non schiaccio su una donna".

L'ospitata di Francesco Totti nel salotto televisivo di Fabio Fazio si è trasformata in un caso mediatico, non tanto per tutto quello che il suo personaggio è in grado di mettere sul fuoco, ma perché l'ex numero 10 della Roma ha pronunciato una frase sulla compagna Noemi Bocchi che ha fatto insorgere il pubblico. Nel pieno dell'intervista, mentre si parlava della nuova passione dell'ex calciatore per il padel, è emerso un commento che ha scatenato un'ondata di indignazione sui social. Ecco cosa è successo.

La gaffe in diretta nazionale

Tutto è iniziato quando sullo schermo dello studio è apparsa un'immagine di Totti insieme a Noemi Bocchi su un campo da padel. Alla domanda di Fazio sulle abilità sportive della compagna, l'ex capitano ha risposto con nonchalance: "Essendo donna è bravina". Una frase che ha immediatamente provocato un brusio di disapprovazione tra il pubblico in studio, lasciando lo stesso Fabio Fazio disorientato.

La toppa peggio del buco: "Dai se la cava, è ovvio che non schiaccio su una donna"

Quasi accorgendosi della reazione negativa, Totti ha cercato di aggiustare il tiro, aggiungendo: "Dai gioca, se la cava, ovvio non schiacci su una donna". Un tentativo di correzione che, anziché placare gli animi, ha finito per alimentare ulteriormente le critiche. È stata proprio la toppa peggio del buco. Il mondo del web, ovviamente, non ha perdonato. Immediate le accuse al patriarcato: "Il patriarcato spiegato in modo semplice: ‘Essendo donna è bravina'. Quando diciamo che è parte della quotidianità. Il figlio non sa giocare e ci scherza su, la figlia invece stupisce perché gioca bene, nonostante sia una donna. Dire ‘è bravina' e basta?! Era faticoso?". Un altro commento: "Essendo donna è bravina. Ma vaffancu** va!", ha scritto un utente senza mezzi termini, mentre un'altra ha commentato con sarcasmo: "Imbarazzante… Ilary davvero ti sei salvata".