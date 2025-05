Francesco Totti: “Alle Maldive mi sono ritrovato in bocca agli squali, dopo ho insultato la guida”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Francesco Totti ha trascorso una settimane di vacanze alle Maldive. Una settimana da sogno, nella quale, però, l'ex capitano della Roma ha vissuto momenti anche di vero terrore quando letteralmente ha fatto il bagno con gli squali. Ha vissuto un brutto quarto d'ora, che ha raccontato con passione a Che Tempo Che Fa.

Totti a mare con gli squali

Sul suo profilo Instagram, l'ex straordinario numero 10 aveva postato un video nel quale lo si vedeva molto spaventato mentre in acqua, in mare con degli squali che nuotavano accanto a lui. Una vacanza, con la compagna Noemi Bocchi e i loro figli (i due di lei, i tre di lui), che è stata splendida, ma con il brivido a causa di questa nuotata con gli squali, che Totti ha raccontato con la sua proverbiale simpatia e con tanta spontaneità.

Nel programma di Fabio Fazio viene mostrato il video della leggenda della Roma, che esordisce scherzando: "Ora perché non si vede, ma sotto avevo il pannolone". Poi ha spiegato il suo percorso: "Ci hanno portato su quest'isola alle Maldive per fare questa esperienza. La guida quando mi viene incontro mi dice: ‘Stai tranquillo perché non mozzicano‘. E poi aggiunge ‘Non hanno mai mozzicato nessuno".

"Ho dovuto pure pagare"

Totti ha spiegato che tutti coloro che hanno nuotato con gli squali dovevano avere una posizione precisa con le mani: "Altrimenti ti mozzicavano le dita, non avevo mai sentito una cosa del genere. Vedere uno squalo dal vivo comunque è molto diverso che vederlo in televisione. Quando è finita poi ho insultato la guida. Comunque è una sensazione particolare, perché sei inerme, non puoi fare niente lì. Non sei in bocca al leone, ma agli squali. Stavo tutto in tensione. E avevo pure pagato per fare l'escursione. Siamo stati mezz'ora con la stessa posizione. Quandi siamo arrivati ci aspettava l'osteopata".