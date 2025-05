video suggerito

Carly Tommasini e il percorso di transizione: “Ho investito tutto per essere donna, ma mi sento in un limbo” All’Isola dei Famosi 2025, parlando con Teresanna Pugliese, Carly Tommasini ha raccontato il suo percorso di transizione di genere: “Sto ricostruendo tanto di me, cercando di vedere Carly senza Carlo. Ho passato gli ultimi 5 anni investendo tutti i miei risparmi per essere una donna”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Frezza La Fata/ IPA

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carly Tommasini ha raccontato il suo percorso di transizione di genere all'Isola dei Famosi. La naufraga si è aperta con Teresanna Pugliese a proposito del suo passato, dall'orgoglio di essere la donna che è oggi alle difficoltà incontrare per arrivarci. "Quando hai vissuto due vite ti senti nel mezzo. Mi sono sentita appartenere al mondo delle donne fin fa piccola, le mie amiche erano il mio porto sicuro", ha spiegato la 27enne modella e creator per OnlyFans.

Carly Tommasini racconta la sua transizione di genere

Tommasini ha parlato del suo passato e ha spiegato di aver vissuto un periodo difficile, in cui ha dovuto "abbassare la testa e non essere fiera di se stessa". Per questo motivo ora fatica ad esserlo: "Se da quando sei nata ti dicono ‘il prato è verde e il cielo è blu' e poi a 20 anni iniziano a dirti che non è vero, è difficile crederci. Non ho mai visto la mia emotività come un difetto, la sensibilità la vedo come un punto di forza per entrare in confronto con le persone".

Frezza La Fata / IPA

Nonostante il suo percorso di transizione sia completo, Carly deve ricordare tutti i giorni a se stessa di non essere più "il ragazzo bullizzato alle medie, quello di cui si creavano i gruppi su Facebook e si scriveva nei bagni il cognome con le peggiori offese".

"Sono fiera del mio percorso, sto ricostruendo me stessa"

La naufraga è fiera della donna che è oggi e del percorso che ha fatto per arrivarci. Tuttavia, continua a fare i conti con una serie di pregiudizi ed è in cerca del suo equilibrio:

Il problema è che è difficile essere fieri di qualcosa quando il mondo ti dice che è sbagliato. La mia identità di genere è molto più profonda del modo in cui mi vesto e parlo, è legata alla tua natura, averla sempre in giudizio da parte degli altri ti mortifica l'anima. Mi vorrei vedere più forte, devo trovare il mio equilibrio.

Carly Tommasini ha confessato di "star ricostruendo tanto di me", cercando di vedere "Carly senza vedere Carlo". Oggi si sente continuamente sotto giudizio, sia da parte di uomini che di donne: "Sei ancora una cosa non compresa, nel limbo. Ho passato 5 anni investendo tutti i miei risparmi e lavori per essere una donna. Non ho costruito altro e non è abbastanza per vivere come persona".