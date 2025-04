La figlia di Robert De Niro, Airyn, fa coming out: “Sono transgender, ho iniziato la terapia ormonale”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

La figlia di Robert De Niro, Airyn, ha fatto coming out. In un'intervista, la 29enne nata dalla storia dell'attore con l' ex compagna Toukie Smith ha rivelato di aver iniziato la terapia ormonale a novembre del 2024: "Essere una donna transgender significa essere onesta e aperta, soprattutto in spazi pubblici come i social", ha raccontato. La svolta è arrivata dopo aver visto la performance di Halle Bailey nel live action de La Sirenetta: "Penso che gran parte della mia transizione sia dovuta anche all'influenza che le donne nere hanno avuto su di me. Penso che entrare in questa nuova identità, pur essendo più orgogliosa della mia appartenenza al genere nero, mi faccia sentire in qualche modo più vicina a loro".

La transizione e i problemi con la sua fisicità

Airyn De Niro ha rivelato alla rivista Them che in passato ha sofferto a causa della sua fisicità. L'aspirante modella e doppiatrice sentiva di non rientrare nei canoni usuali di bellezza: "Non rientravo in quello standard di bellezza magra, bianca, muscolosa o semplicemente super in forma, maschile. Crescendo, mi è sempre stato detto che ero troppo o troppo poco di qualcosa: troppo grossa, non abbastanza magra. Non abbastanza nera, non abbastanza bianca. Troppo femminile, non abbastanza maschile. Non è mai stato solo, ‘Sei perfetta, sei fatta così'".

La consapevolezza sulla sua identità di genere ha segnato per lei un nuovo inizio: "Vorrei essere d'ispirazione per almeno un'altra persona come me, nera, queer, che non indossi una taglia extra small". E ancora: "Vorrei vedere più donne trans, più donne nere che magari hanno un fisico più prosperoso o che non rientrano negli schemi della super magra o dell'heroin chic".

L'inizio della terapia ormonale

Airyn ha cominciato la terapia ormonale a novembre 2024. "Una parte di me teme che possa ancora vedermi come la persona che ero prima della transizione", ha detto ancora. Ha scelto di adottare il pronome "them", che dà anche il nome della rivista a cui ha rilasciato l'intervista in esclusiva, usato da chi non si identifica con maschile o femminile. I suoi modelli di riferimento sono stati personaggi come Laverne Cox, Michaela Jaé Rodriguez e Jools Lebron.