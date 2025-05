video suggerito

Robert De Niro sostiene la figlia trans Airyn: "La amo, non so quale sia il problema" Robert De Niro è intervenuto in merito al coming out della figlia Ayrin che ha iniziato un percorso di transizione. L'attore ha sottolineato come per lui non ci sia mai stato alcun problema, perché l'ha sempre amata.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando la figlia di Robert De Niro, la 29enne Ayrin, ha fatto coming out dichiarando di essersi sottoposta ai trattamenti necessari per effettuare la transizione, cambiando il suo sesso di nascita, l'attore è sempre stato al suo fianco. Anche pubblicamente, il divo l'ha sostenuta, ritenendo che per lui non c'è mai stato nessun tipo di problema.

Il messaggio di Robert De Niro per sua figlia Ayrin

"Ho amato e sostenuto Aaron come mio figlio, e ora amo e sostengo Airyn come mia figlia. Non so quale sia il problema" ha dichiarato in un'intervista alla Cnn, durante la quale ha poi aggiunto: "Amo tutti i miei figli". La 29enne è nata dal matrimonio dell'attore con Toukie Smith, nel 1995, anche se raramente il divo ha voluto mostrare i suoi figli, cercando di tutelarli il più possibile dall'attenzione mediatica che li avrebbe travolti vista la sua notorietà. In un'intervista alla rivista Them, Ayrin ha parlato della sua infanzia dicendo:

Sono grata che entrambi i miei genitori abbiano accettato di tenermi lontana dai riflettori. Mi hanno detto che volevano che avessi un'infanzia il più normale possibile.

Ayrin De Niro e i messaggi suoi social

Nel raccontare la decisione di assecondare il suo sentire, cambiando genere, Ayrin ha dichiarato che una certa influenza nelle sue scelta l'hanno avuta anche le donne nere: "Penso che entrare in questa nuova identità, pur essendo più orgogliosa della mia appartenenza al genere nero, mi faccia sentire in qualche modo più vicina a loro". Nel frattempo, però, Ayrin ha raccontato di aver dovuto contrastare i messaggi, ricevuti anche sui social, che in più occasioni l'hanno fatta sentire inappropriata e per i quali ha avuto delle perplessità anche nel portare avanti il percorso di transizione, dal momento che la decisione di iniziarlo è arrivata in un'età diversa dall'adolescenza:

Non abbastanza nera, non abbastanza bianca. Troppo femminile, non abbastanza maschile. Non è mai stato solo un ‘Sei perfetta, così come sei'". Le donne trans sono oneste e aperte, soprattutto [in] spazi pubblici come i social media, e posso vederle nel loro successo… Mi sono detta, sai cosa? Forse non è troppo tardi per me.