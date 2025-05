video suggerito

Francesco Totti a Sognando…Ballando con le stelle: "Noemi Bocchi lo marca a uomo, a pochi metri dal palco" La partecipazione di Francesco Totti a "Sognando…Ballando con le stelle" prevederebbe un ruolo centrale anche per la compagna Noemi Bocchi.

A cura di Stefania Rocco

Secondo quanto scrive il giornalista Giuseppe Candela su Chi, la partecipazione di Francesco Totti a “Sognando…Ballando con le stelle” avrebbe previsto, a sorpresa, un ruolo centrale anche per Noemi Bocchi, compagna dell’ex capitano della Roma. La donna parteciperebbe alle prove in studio tenendosi vicinissima al palco dove si allena Francesco e si sarebbe prodigata il più possibile per aiutarlo a gestire ogni aspetto della sua partecipazione al programma.

Noemi Bocchi con Francesco Totti a “Sognando…Ballando con le stelle”

“Dietro le quinte di ‘Sognando…Ballando con le stelle’, Francesco Totti è stato accolto con grande entusiasmo”, scrive Candela su Chi, “Ai presenti non è sfuggito il ruolo centralissimo della compagna Noemi Bocchi, quasi ‘manager ombra’. Attenta a decidere ogni singolo dettaglio, a controllare tutti, fino a pochi metri dal palco. Una marcatura quasi a uomo, per dirla in termini calcistici”. Bocchi sarebbe, dunque, una perfezionista, determinata a fare fronte in prima persona a qualunque intoppo possa presentarsi di fronte al compagno. E pare che, per il momento, sia riuscita a tenere tutto sotto controllo a fronte di un notevole sforzo di presenza.

Noemi Bocchi al compleanno di Chanel Totti

C’era anche Noemi Bocchi al compleanno di Chanel Totti festeggiato qualche giorno fa a Capua. La compagna dell’ex capitano della Roma ha partecipato al party organizzato per festeggiare i 18anni della giovane, seduta al fianco di Francesco. Poco distanti, a un tavolo diversi, c’erano Ilary Blasi con il compagno Bastian Muller. I quattro non hanno posato insieme al momento della torta, quando la festeggiata ha richiamato tutti accanto a sé per le foto di rito. Ma parte questo, la festa non ha previsto alcun imbarazzante intoppo. La battaglia che vede i due ex coniugi contrapposti in tribunale, tuttavia, non è ancora terminata.