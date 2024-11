L’ex marito di Noemi Bocchi Mario Caucci condannato a 4 anni per maltrattamenti e mancato mantenimento

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Mario Caucci, l'ex marito di Noemi Bocchi, è stato condannato a 4 anni di carcere. Era finito a processo – dopo la denuncia dell'attuale compagna di Francesco Totti – per maltrattamenti e mancato mantenimento e la Procura di Roma aveva chiesto per lui una condanna di cinque anni e mezzo in carcere. Nel 2019, stando a una ricostruzione del Corriere, l'imprenditore aggredì l'ex moglie dopo che quest'ultima non voleva farlo entrare in casa.

La condanna di Mario Caucci dopo le accuse di Noemi Bocchi

Mario Caucci è stato condannato a quattro anni di carcere dopo le accuse di maltrattamenti e mancato mantenimento mosse da Noemi Bocchi. La procura di Roma aveva chiesto per lui una condanna di cinque anni e mezzo: il procedimento, che si è celebrato a porte chiuse, mette così un punto alla denuncia presentata dall'attuale compagna di Francesco Totti dopo essere stata vittima di aggressione da parte dell'ex marito. Secondo una ricostruzione riportata dal Corriere della Sera nel 2022, nel maggio 2019 Mario Caucci si presentò a casa dell'ex moglie chiedendo insistentemente di entrare nonostante l'invito ad andarsene. "Una volta entrato, le mette le mani al collo, la strattona. Poi la aggredisce e all'alba va via", si legge. L'imprenditore, inoltre, non aveva rispettato gli accordi sul mantenimento dei figli.

L'intervista di Mario Caucci: "Noemi Bocchi è una donna molto furba"

L'imprenditore un anno fa ha rilasciato un'intervista a Massimo Giletti, a Non è l'Arena, nella quale ha parlato dell'ex moglie e del loro matrimonio finito. "Questa storia fa parte della pagina più nera della mia vita" – raccontò – "Si è spaccata nel 2017, quando mia madre è venuta a mancare. Lì ho perso il faro della mia vita". Mario Caucci spiegò che pochi giorni dopo il lutto la moglie decise di lasciarlo: "È una donna molto furba che sa esattamente cosa vuole per la sua vita, dove vuole essere e dove vuole arrivare. Dov’è ora lo dimostra ampiamente", disse.