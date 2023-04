Ilary Blasi pronta per L’isola dei famosi: prima della diretta taglia i capelli e indossa la tuta Ilary Blasi è pronta per dare il via a una nuova edizione de L’isola dei famosi e sui social sta documentando i preparativi. Ha cambiato taglio di capelli?

A cura di Valeria Paglionico

Mancano ormai pochissime ore all'inizio della nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras che quest'anno segna il ritorno in tv di Ilary Blasi dopo il divorzio da Francesco Totti. Sebbene la conduttrice sia stata ospitata proprio ieri da Silvia Toffanin a Verissimo, ha preferito non affrontare affatto la questione, si è limitata a entrare in studio in total denim sulle note di Flowers di Miley Cyrus (canzone in cui la cantante parla proprio della rottura con l'ex marito). Ora ha dato ufficialmente il via ai preparativi per la diretta di questa sera e non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social: ecco cosa sta succedendo in camerino.

Ilary Blasi ha tagliato i capelli?

Ilary Blasi è tornata negli studi de L'isola dei famosi a un anno di distanza dalla sua ultima esperienza in tv e non potrebbe essere più felice. Sebbene manchino ancora diverse ore dalla diretta, si è già "gettata tra le grinfie" della parrucchiera di fiducia Alessia Solidani, dando una piccola anticipazione del nuovo look sui social. La conduttrice ha infatti immortalato prima delle forbici per capelli e un pettine, poi delle ciocche bionde tagliate sul pavimento, a prova del fatto che ha messo in atto una piccola rivoluzione hair. Certo, probabilmente ha dato solo una spuntatina alle punte, ma è chiaro che i fan non vedono l'ora di vederla in questa nuova versione.

I capelli tagliati di Ilary Blasi

Il look pre-diretta di Ilary Blasi

Poco dopo è stata proprio Alessia Solidani a immortalare Ilary nel backstage del reality ma è stata bene attenta a non dare ulteriori anticipazioni sull'hair look: nel video la presentatrice ha i capelli avvolti in maxi bigodini e non si capisce quanto li abbia effettivamente tagliati. La cosa certa è che indossa una comoda tuta grigia, un paio di sneakers modello running e dei maxi occhiali da sole scuri con cui ha coperto il viso struccato. La parrucchiera nella didascalia ha poi scritto: "Mai disturbarla prima della diretta". Insomma, Ilary sarebbe alle prese con l'ansia da debutto ma, nonostante ciò, non perde la sua innata ironia. Cosa sfoggerà stasera sul palco?

