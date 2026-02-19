Dove vive Jutta Leerdam: la casa della campionessa olimpica vale oltre 1 milione di euro

Jutta Leerdam ha vinto la medaglia d’oro nello Speed Skating a Milano Cortina e ora non si fa altro che parlare di lei. Dove vive e com’è fatta la sua casa?

Jutta Leerdam è tra le grandi protagoniste delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, dove ha conquistato il primo gradino del podio nei 1000 metri dello Speed Skating. Non ha solo vinto la medaglia d'oro, ha anche raggiunto il record di 1’12”31. Finita al centro delle polemiche per aver mostrato il reggiseno a fine gara, oggi non si fa altro che parlare di lei e del suo lussuoso stile di vita. In quanti sanno dove si trova e com'è fatta la sua casa? Ecco tutti i dettagli.

Dove si trova la casa di Jutta Leerdam

La campionessa olimpica di pattinaggio di velocità vive con il futuro marito Jake Paul a Heerenveen, nei Paesi Bassi, città nota per essere un polo d'eccellenza per gli sport invernali (non a caso nei pressi della casa si trova il famoso stadio di pattinaggio Thialf, dove si allena regolarmente durante l'anno).

L’ingresso

Ha acquistato l'enorme immobile nel 2023 per circa 950.000 euro ma, viste le incredibili ristrutturazioni, ad oggi il suo valore ha superato il milione di euro. Considerata un esempio di architettura moderna e di lusso, l'abitazione sorge su un terreno di oltre 600 metri quadrati, di cui oltre 400 sono di giardino e circa 180 di interni.

Il salone

La camera da letto con cabina armadio e bagno-spa

La casa di Jutta Leerdam conta 4 camere da letto, un'ampia living room con cucina e soggiorno, una palestra interna (con tanto di pesi, cyclette e attrezzi per il body building) e una terrazza coperta.

La zona beauty

La vera chicca, però, è la camera padronale al primo piano: collegata all'ingresso con una scala, è interamente in total white ed è dotata di un'enorme cabina armadio in tinta. Dotata di diversi scaffali per abiti e accessori, vanta anche delle ante illuminate dedicate alle scarpe griffate.

La cabina armadio

Nella stanza da letto, inoltre, non manca il bagno con vasca e accessori in marmo, una sorta di "spa privata" in cui la campionessa si dà al recupero post allenamento. Naturalmente non mancano gli arredi di design e di lusso, dai quadri di artisti famosi alle sculture iconiche (come il maxi orso gold di Joseph Klibansky).

L’orso gold di Joseph Klibansky

Il giardino con idromassaggio e camino

Gli spazi esterni della casa di Jutta Leerdam non sono da meno in fatto di lusso e funzionalità. Il giardino è dotato di un'area lounge in cui si possono organizzare aperitivi e cene, una comoda vasca idromassaggio riscaldata e un camino esterno, essenziale poter sfruttare la zona anche in inverno.

La terrazza coperta

La casa è dotata anche di una terrazza coperta a cui si accede dalle camere interne. A rendere ancora più lussuosa la casa è la sua sostenibilità: grazie ai pannelli solari installati, ha ottenuto un'etichetta energetica di classe A.