La storia di Klaebo, che vince 6 medaglie d’oro alle Olimpiadi ma non guadagnerà un solo euro in premi

Johannes Hosflot Klaebo è l'atleta che ai Giochi Invernali ha vinto il maggior numero di medaglie di sempre (11), 6 delle quali alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ma tutte le vittorie conquistate nell'edizione italiana a Cinque Cerchi valgono nulla dal punto di vista monetario: è il paradosso dello sciatore di fondo che non riceverà alcun premio in denaro dal proprio Paese nonostante un dominio assoluto e aver battuto anche una leggenda come il connazionale Bjorn Dæhlie. Perché? A differenza dell'Italia – che ha fissato un bonus di 180.000 euro per ogni oro – il suo Paese d'origine (la Norvegia) non assegna gratifiche economiche per le medaglie olimpiche. Se fosse stato un atleta azzurro, invece, avrebbe guadagnato, conti alla mano, 1 milione e 80 mila euro.

Klaebo (divenuto famoso il suo modo di correre sugli sci) non percepirà premi nemmeno dalla FIS (International Ski and Snowboard Federation). Durante la stagione di Coppa del Mondo, infatti, ogni vittoria può valere circa 15.000 franchi svizzeri (16 mila e rotti in euro) ma le Olimpiadi non rientrano nel circuito commerciale della Federazione e per questo non sono previsti bonus.

Perché la Norvegia non prevede premi in denaro per i suoi atleti

La Norvegia adotta una filosofia differente rispetto ad altre nazioni come l'Italia. Mentre nel nostro Paese a ogni atleta è riconosciuto un premio in denaro per ogni medaglia (180 mila per l'oro, 90 mila per l'argento, 60 mila per il bronzo), gli scandinavi ragionano in base a presupposti differenti. Ovvero, le vittorie del singolo sono usate come traino per agevolare la crescita dell'intero movimento sportivo.

Il comitato olimpico norvegese, infatti, preferisce investire i fondi nelle infrastrutture, nella creazione di centri di allenamento altamente qualificati, nella possibilità di fornire il migliore supporto medico e tecnico possibile per tutti gli atleti. Questi ultimi possono contare su borse di studio annuali per la preparazione (60.000 corone norvegesi all'anno, al cambio circa 15.000 euro) ma non "gettoni" strettamente vincolati alla qualità del metallo infilato al collo.

È anche questo il segreto del successo complessivo della Norvegia che eccelle nelle discipline invernali ma anche in altri settori dello sport internazionale. In buona sostanza, si collocano capitali nel sistema che sforna campioni o, comunque, alimenta la crescita e la competitività degli atleti. E chi riesce a eccellere può prendersi il mercato degli introiti alternativo a quelli di Stato.

Qual è il "vero" valore dei 6 ori conquistati a Milano-Cortina

L'estratto conto olimpico di Klaebo segna zero, ma il riflesso delle sue vittorie ai Giochi Invernali agevola un'altra voce, quella dei ricavi commerciali da sponsor, marketing e diritti d'immagine. Il fondista norvegese è un'azienda vivente come tutti gli sportivi che hanno raggiunto una notorietà globale per le loro imprese. Secondo alcune stime, infatti, i suoi trionfi attivano bonus molto ricchi (circa 3 milioni di euro) nei contratti con i suoi sponsor privati (come Craft, Fischer, Uno-X e altri brand del suo Paese e internazionali).

Quanto allo stretto valore economico di ogni medaglia olimpica, il calcolo va fatto in base all'aumento del prezzo dei metalli preziosi nel 2026. Ogni oro di Milano-Cortina (una medaglia è composta da circa 500 grammi di argento e 6 grammi di oro zecchino) ha un valore materiale di circa 1200 dollari (poco più di 1000 in euro). Moltiplicato per sei, si tratta di 7 mila e 200 dollari (circa 6 mila in euro).