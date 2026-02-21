Milano Cortina ha il suo Dio olimpico: è Johanssen Klaebo, col 6° oro in altrettante gare è leggenda

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Pazzesco nuovo oro per il fondista norvegese Johanssen Klaebo che anche sabato 21 febbraio ha tagliato per primo, di nuovo, il traguardo. Lo ha fatto in occasione della 50km maschile individuale, nella sua sesta "fatica" olimpica dove ha conquistato altrettante medaglie d'oro stabilendo un record enorme mai raggiunto da nessun altro atleta in una singola edizione, superando il precedente di 5 ori che resisteva da quasi 50 anni, e che rischia di restare tale per i prossimi decenni.

Klaebo non ha deluso chi lo attendeva all'appuntamento con la vittoria e, soprattutto, con la storia: il fondista norvegese ha stravinto anche la 50 km di fondo di sabato 21 febbraio attaccando proprio nell’ultima salita, all’ultimo giro, campeggiando in testa in un podio tutto composto dai suoi connazionali: sono stati infatti Emil Iversen e Martin Nyenget a comporre il terzetto a medaglia in un tripudio norvegese, consacrando Klaebo a imperitura memoria olimpica grazie ai 6 ori che fanno da replica a quanto aveva compiuto ai Mondiali 2025 quando, anche in quel caso, aveva preso sei vittorie in altrettante gare disputate, a Trondheim, nell'edizione casalinga davanti al proprio pubblico.

Tutte le gare vinte da Klaebo a Milano Cortina, un cannibale dello sci nordico

Ma ciò che ha realizzato sabato 21 febbraio Johannes Klaebo è andato ben oltre il semplice successo e la conferma del proprio dominio da indiscusso campione di sci nordico. In questa edizione dei Giochi di Milano Cortina, ha vinto la gara sprint, la gara sprint a squadre, la 10 km, lo skiathlon, la staffetta a squadre e, adesso, la 50 km. Semplicemente è stato il migliore, sempre, in tutto primeggiando su distanze tra loro molto diverse. Dal chilometro e mezzo ai 50, sia nelle competizioni individuali sia trascinando la propria nazionale nelle gare a squadra, non trovando rivali in tecnica classica o in tecnica libera, costruendo il proprio mito anche nello skiathlon, prova che mixa le due precedenti.

Prima di Klaebo, solo Heiden: un record rimasto imbatto per quasi 50 anni

Per capire l'immensa impresa di Klaebo a Milano Cortina basti sottolineare che da solo ha vinto più ori di quanti ne abbiano vinti in tutto Paesi come Canada, Cina, Austria e Giappone. Ovviamente, ciò che ha compiuto è un primato assoluto, superandone un altro che resisteva da quasi 50 anni, dal 1980 a Lake Placid, quando fu lo statunitense Eric Heiden, nel pattinaggio di velocità, riuscire a prendersi 5 medaglie d'oro stabilendo nell'occasione anche 4 record olimpici e 1 primato mondiale.