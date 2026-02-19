Quanto guadagnerà Jutta Leerdam grazie alle Olimpiadi invernali: “Fino a 15 milioni di euro l’anno”

Jutta Leerdman è stata una delle protagoniste assolute di Milano Cortina con un oro (e relativo record olimpico) nei 1.000 e un argento nei 500 del pattinaggio di velocità. Rafforzando la propria immagine di atleta e influencer a tal punto che raggiungerà guadagni a dir poco impressionanti, sfiorando la soglia dei 15 milioni annui. E non solo perché è la fidanzata di Jack Paul: “Ha saputo confermare una coerenza totale tra vita privata e carriera diventando un fenomeno commerciabile a livello globale”.

Jutta Leerdam è stata tra le atlete protagoniste di queste Olimpiadi invernali con la pattinatrice olandese che ha conquistato due medaglie nelle prove di velocità, tra cui lo splendido oro nei 1.000 metri con tanto di nuovo record assoluto. Dopo questa vittoria Leerdam avrebbe anche intascato una enorme somma di denaro, circa un milione di dollari, per aver sfoggiato subito dopo il traguardo, un indumento Nike, suo sponsor. Ma si tratterebbe di una minima parte della "macchina da soldi" che la campionessa olandese ha messo in moto, anche grazie – ma non solo – per essere conosciuta come fidanzata dello youtuber e pugile Jack Paul: "L'ultima volta che è accaduto nello sport qualcosa di simile, per capirci, si deve tornare ai tempi di Victoria e David Beckham".

Le qualità sportive di Jutta Leerdam non si discutono e restano in primo piano anche di fronte a quanto la 27enne olandese ha dimostrato a Milano Cortina. Non soddisfatta dei 7 titoli mondiali già collezionati in carriera, ha iniziato a risplendere grazie all'oro conquistato il 9 febbraio 2026, nei 1.000 metri femminili al Milano Speed Skating Stadium. Dove non è stata solo la migliore in gara, ma la più forte di sempre ai Giochi stabilendo con un tempo di 1:12.31 il nuovo record olimpico. Non soddisfatta di quanto conquistato, migliorandosi sulla distanza dopo l'argento di Pechino 2022, Leerdam pochi giorni più tardi, il 15 febbraio, si è ripetuta nei 500 metri femminili, dove ha chiuso al secondo posto, prendendosi l'argento e la seconda medaglia individuale.

L'enorme ritorno economico per Jutta Leerdam dopo i trionfi olimpici: "Cifre che toccano i 15 milioni"

Apoteosi sportiva impressionante che ha permesso Leerdam di ritornare sotto i riflettori ancor più di quanto avesse fatto fino a quel momento, creando non poche polemiche e imbarazzi alla sua stesa federazione olandese, per il suo stile di vita tra lusso e privilegi, mai nascosti, e il clamore mediatico sulla scia del suo fidanzamento con Jack Paul, a sua volta star assoluta nel panorama pugilistico americano. Trasformando i reciproci trionfi sportivi, complice l'indiscusso fascino di Jutta e Jack, in una folle "macchina genera soldi" .

Ad oggi si sprecano i conti in tasca che il duo Paul-Leerdam riesce a produrre sul fronte economico, con analisti del settore che hanno scandagliato gli effetti prodotti dal riverbero di quanto è riuscita a compiere Jutta in queste Olimpiadi. E che sarebbe quantificato in qualcosa di abnorme, generando introiti che la porteranno a guadagnare nei prossimi mesi cifre fino ai 15 milioni di euro. Com'è possibile? Semplice: il professor Rob Wilson, una delle massime autorità in materia di economia e finanza dello sport, ha previsto il potenziale di guadagno che crescerà esponenzialmente dopo la fine dei Giochi: "Considerando la combinazione tra il successo olimpico e l'elevato coinvolgimento mediatico che ha chiaramente avuto, si parla probabilmente di una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro all'anno".

Jutta Leerdam cercata dagli sponsor: "Rappresenta l'atleta perfetto, commerciabile a potenzialità globali"

Ciò sarà semplicemente possibile per i nuovi tanti contratti con altri sponsor che si innescheranno a catena sulla scia dell'attuale con la Nike, grazie al quale – mostrando il reggiseno nel post vittoria olimpica – avrebbe intascato 1 milione: "Ciò che i marchi cercano veramente è quel tipo di enorme potenziale di pubblico in un atleta. Cercano gli atleti che considerano soprattutto campioni commerciabili con enormi potenzialità a livello globale" ha spiegato il professor Wilson, "Lei ha una sorta di autenticità, la legittimità della performance agonistica e l'allineamento con il suo pubblico. Ha tutte e tre queste caratteristiche, il che è abbastanza raro in un singolo atleta".

Jutta Leerdman si è costruita nel tempo un seguito social davvero solido: può vantare quasi 6,5 milioni di persone su Instagram e oltre 3 milioni su TikTok, pubblicando regolarmente foto e video che mostrano la sua vita quotidiana e i suoi successi sportivi. Il tutto attraverso una narrazione coerente, mostrandosi dal semplice allenamento, per finire alle competizioni e il proprio lo stile di vita. Con una coerenza che l'ha trasformata in una testimonial perfetta per qualsiasi sponsor intenda avvicinarla, riuscendo a dettare le regole economiche del gioco.

Leerdam-Paul come Victoria e David Beckham: "L'ultima volta nello sport di un evento di tal portata era loro"

Indipendentemente dalla presenza o meno drl fidanzato Paul, Leerdam, oltre a essersi costruita una validissima carriera sportiva di altissimo livello, ha fatto lo stesso con la propria immagine privata: "Di solito" analizza ancvora il professor Wilson, "le superstar nascono in eventi programmati ma non sappiamo mai chi riuscirà a rimanere tale nel tempo. Con Leerdam siamo ad un livello superiore: ritengo che abbia catturato l'opportunità e il mercato offertole dalle Olimpiadi invernali e ha saputo renderlo un mezzo con cui ha raggiunto una fama che andrà ben oltre L'evento. Per capirci, per vedere l'ultima volta nello sport che è successo a un livello simile, bisogna tornare ai tempi di Posh e Becks, cioè ai tempi d'oro di Victoria e David Beckham".