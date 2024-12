video suggerito

Papu Gomez si allena con il Renate in Serie C: l’indizio per il ritorno in campo dopo la squalifica Il Renate ha accolto il Papu Gomez che è tornato ad allenarsi per la prima volta dopo la squalifica: potrebbe essere un indizio sul futuro dell’argentino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Papu Gomez torna per la prima volta su un campo da calcio dopo la squalifica per doping. Durante la sua breve avventura al Monza l'argentino è stato fermato per aver assunto una sostanza vietata dal regolamento dopo un test svolto quando ancora era al Siviglia e da allora è fermo ai box. Questa mattina però ha riallacciato gli scarpini e ha svolto un allenamento con il Renate, squadra di Serie C.

Il giocatore vive ancora in Italia, a Monza, e ne ha approfittato per potersi allenare con la squadra della provincia di Monza e Brianza per rimettere qualche minuto nelle gambe e tornare a giocare con il pallone tra i piedi. Ma la sua apparizione non sembra essere casuale perché sui social è disseminato qualche indizio per un possibile ritorno, lontano dai campi della Serie A.

Gomez si allena con il Renate

È stata una sorpresa per tutti quando Papu Gomez è comparso nel video pubblicato dal Renate sul suo profilo Instagram. prima qualche indizio con gli scarpini e la sagoma di spalle, poi l'argentino si è girato verso la telecamere rivelandosi. Alla fine si è diretto verso il campo per potersi allenare al campo di Briosco che forse potrebbe essere la sua prossima casa.

Leggi anche Il progetto Inter Under 23 in Serie C prende forma: valutazioni su stadio e campi di allenamento

Il video infatti si chiude con un "to be continued…" che lascia molto spazio all'immaginazione. L'argentino ha interrotto la sua avventura con il Monza e dallo scorso luglio è senza squadra, per questo è alla ricerca di una nuova sistemazione dalla quale poter ripartire dopo la squalifica. In tutto dovrà restare fermo due anni per doping e il suo ritorno in campo è previsto nell'ottobre 2025, ma nel frattempo si sta muovendo per costruire il suo futuro. E non è da escludere che possa essere proprio il Renate la sua prossima squadra, con il primo allenamento che sembra quasi un piccolo antipasto di ciò che accadrà.