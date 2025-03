video suggerito

Calciatore stringe i genitali all'avversario e si prende 4 giornate di squalifica in Serie C Il calciatore del Novara ha subito quattro giornate di squalifica per aver stretto i genitali di un avversario. Calcagni è stato espulso nel finale della partita con il Caldiero Terme.

A cura di Alessio Morra

Il Giudice Sportivo della Serie C ha inflitto quattro giornate di squalifica al calciatore del Novara Riccardo Calcagni, che durante la partita con il Caldiero Terme in un momento concitato, e dopo un contrasto, rialzandosi ha stretto i genitali di un calciatore della squadra avversaria.

L'espulsione nel recupero di Caldiero Terme-Novara

Caldiero Terme-Novara era una partita con punti in palio pesantissimi, punti salvezza per la squadra veneta, punti per i playoff per i piemontesi. Il Caldiero Terme ha fatto valere il fattore campo e si è imposto per 2-0. Partita tesa con due espulsioni, la seconda è stata quella di Calcagni, che al 95′ si è visto estrarre il cartellino rosso dall'arbitro per aver fatto qualcosa di tutt'altro che convenzionale. Il centrocampista ha stretto i genitali di un calciatore della squadra avversaria e per questo motivo gli sono state inflitte quattro giornate di squalifica.

Quattro turni di squalifica per Calcagni del Novara

Queste le motivazioni per la sanzione, che gli impedirà di giocare per quasi un mese: "Quattro giornate di squalifica per Calcagni per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, rialzandosi da terra stringeva i genitali dell’avversario, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, ivi compresa la sua riprovevolezza, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere".