Chi sono i fratelli Hartono, i ricchissimi proprietari del Como con un patrimonio da 50 miliardi Il Como ha i proprietari più ricchi del calcio italiano. I fratelli Robert e Michael Hartono sono tra i 65 uomini più ricchi del pianeta. Gli Hartono precedono Commisso, Friedkin, Saputo e John Elkann. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Forbes come ogni anno ha reso nota la classifica degli uomini più ricchi al mondo. Classifica che comprende anche tanti nomi italiani, sono ben 73 gli imprenditori del nostro paese ad avere oltre un miliardo di dollari, alcuni di essi hanno anche fatto degli investimenti nel mondo del calcio. Ma riguardo il mondo del pallone i più ricchi in assoluto sono i proprietari del Como, ambiziosissimo club che sta cercando di tornare in Serie A.

Quali sono gli imprenditori italiani più ricchi del mondo del calcio

Nella classifica sono presenti John Elkann, amministratore delegato di Exor, la società che controlla la Juventus, così come la famiglia Squinzi, gli eredi del commendatore proprietari del Sassuolo, e anche i cinque figli di Berlusconi, la famiglia detiene il pacchetto di maggioranza del Monza. Presenti anche il patron dell'Atalanta Antonio Percassi con un patrimonio di 1,6 miliardi di dollari, Danilo Iervolino, numero uno della Salernitana, al 72° posto, e Giovanni Arvedi, imprenditore con un patrimonio di 1,8 miliardi che controlla la Cremonese. Anche se il proprietario calcistico più ricco è nettamente Renzo Rosso, numero uno del Vicenza con 3,7 miliardi.

Gli imprenditori americani sono i più ricchi della Serie A

I tre presidenti con il maggior portafoglio o meglio dire con il conto in banca più sostanzioso sono tre americani e sono i presidenti di Fiorentina, Bologna e Roma esattamente in quest'ordine. Il più ricco dei proprietari della Serie A è Rocco Commisso, numero uno viola, che stravince con un patrimonio di 8 miliardi, che lo mette il 322° al mondo. Joey Saputo e la sua famiglia sommano un patrimonio di 4,4 miliardi di dollari. Una cifra enorme per il numero uno del Bologna che vede la Champions League. Tra Commisso e Saputo c'è Dan Friedkin della Roma con 6,4 miliardi di patrimonio.

Joey Saputo è il proprietario del Bologna, ed è uno dei patron più ricchi della Serie A.

Chi sono Robert e Michael Hartono i ricchissimi proprietari del Como

I fratelli Robert e Michael Hartono sono i proprietari del Como, che sta provando dopo vent'anni a ritrovare la Serie A. I lariani hanno una squadra di livello e soprattutto grandi ambizioni, e un budget molto elevato. Così è grazie agli investimenti della proprietà che fa capo ai fratelli Robert e Michael Hartono, due imprenditori indonesiani. Robert è in assoluto l'uomo più ricco del calcio italiano con un patrimonio di 24,2 miliardi di dollari ed è il 61° in assoluto al mondo. Il fratello Michael è poco più dietro, occupa il 65° posto.

Robert Hartono è il sessantunesimo uomo più ricco al mondo, poco davanti al fratello.

Vivono a Kudus in Indonesia, sono nati nel 1939 (Michael) e nel 1941 (Robert), e controllano un vero impero. Il loro papà acquistò un'azienda di sigarette che negli anni '60 cambiò il proprio destino quando entrambi presero le redini. Sigarette Kretek, sigarette ai chiodi di garofano. Il loro patrimonio è diviso in modo quasi equo, hanno investito tanto e bene tra partecipazioni in banche indonesiane, centri commerciali oltre allo sport.