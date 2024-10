video suggerito

Taremi torna Principe di Persia e si prende l’Inter: assist e gol d’autore nella notte più difficile Inter-Stella Rossa non è stata una partita come le altre per Mehdi Taremi: in campo è stato il migliore, con due assist al bacio e un gol su rigore, tirato contro l’israeliano Glazer. Mentre il suo Paese era entrato poche ore prima in guerra contro Tel Aviv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Mehdi Taremi è tornato a brillare riprendendosi il titolo con cui i tifosi dell'Inter lo avevano conosciuto da lontano, il "Principe di Persia", quando il club aveva deciso in tempi non sospetti di puntare in attacco su di lui. Un gol, due assist e la palma di miglior giocatore del match in Champions League nel poker alla Stella Rossa. In una delle notti più difficili per il bomber iraniano mentre, solo qualche ora prima, dal suo Paese erano stati lanciati missili verso Tel Aviv.

La notte magica del Principe di Persia in Champions

Nel turn over deciso da Simone Inzaghi Mehdi Taremi ha ricoperto un ruolo importante, chiamato a decidere l'attacco nerazzurro insieme ad Arnautovic, coppia di riserva della Thu-La lasciata riposare malgrado si cercasse la prima vittoria in Champions League. Che è arrivata, proprio grazie alle giocate del bomber iraniano, uscito dopo 90 minuti tra gli applausi di San Siro e la palma di migliore in campo.

Due assist perfetti, per i primi due gol nerazzurri in movimento dopo la perla da fermo di Calhanoglu: il primo, una perla per Arnautovic dopo un balletto in area serba, la seconda un millimetrico rasoterra per l'accorrente Lautaro. Infine, il piacere personale del gol del poker finale, prima rete in nerazzurro, su rigore regalatogli dal capitano. La prima realizzazione con l'Inter, in un match in cui è stato all'unanimità dichiarato MVP, il migliore in campo.

Taremi contro Glazer, Iran e Israele a confronto dal dischetto

Una notte non come tante altre, di solo sport. Perché poche ore prima dell'inizio del match di Champions League, eventi importanti e drammatici erano avvenuti, lontanissimi da logiche sportive, trasformando una semplice notte di pallone in qualcosa di più: missili lanciati da Teheran su Tel Aviv. Iran e Israele a confronto, così come il destino beffardo si è divertito a riproporre in chiave calcistica quando all'81' il Toro Martinez ha concesso al compagno l'onore di tirare dal dischetto. Sulla palla Taremi, iraniano, di fronte il portiere Glazer, israeliano, in un faccia a faccia che per una incredibile coincidenza di situazioni è diventato per alcuni istanti quasi paradossale

La felicità di Taremi per la partita perfetta, specchio del gruppo Inter

Ovvia la felicità dell'attaccante iraniSport Fanpageano di fronte alla schiacciante vittoria nerazzurra e alla sua notte magica che ha bagnato con il suo primo gol ufficiale con l'Inter: "Il rigore calciato da me? Lautaro è il capitano, lo ringrazio per avermi lasciato il rigore e avermi fatto segnare: ha dimostrato che siamo una famiglia. L’Inter è una grande squadra, è un piacere giocare in un club così importante e sono felice per me per il gol: ringrazio i compagni che mi hanno aiutato"