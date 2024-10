Guerra in Medio Oriente, le notizie in diretta: Iran lancia quasi 200 missili su Israele. Netanyahu: “Teheran ha fatto grande errore”

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha detto di aver parlato con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant dopo lo "scandaloso atto di aggressione" da parte dell'Iran contro Israele.

"Il ministro ed io abbiamo espresso reciproco apprezzamento per la difesa coordinata di Israele contro quasi 200 missili balistici lanciati dall'Iran e ci siamo impegnati a rimanere in stretto contatto", ha scritto Austin in un post su X.