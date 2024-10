Cos’è successo a Jaffa e chi sono le 7 vittime dell’attentato in Israele

video suggerito

Sono 7 le vittime della sparatoria avvenuta martedì sera nella città di Jaffa, vicino a Tel Aviv. Nell'attacco sono rimaste ferite anche 16 persone. Due giovani, uno armato di fucile e l'altro con un coltello, hanno colpito i passeggeri del metrò leggero e le persone che si trovavano nelle vicinanze, nei pressi di Jerusalem Boulevard. I due assalitori sono stati uccisi poco dopo.

A cura di Eleonora Panseri

Le vittime dell'attacco a jaffa: da sinistra, in senso orario, Inbar Segev-Vigder; Nadia Sokolenko, Sahar Goldman, Ilia Nozadze; Yona Ionas Krussis; Revital Bronstein.

Sono 7 le vittime della sparatoria avvenuta martedì sera nella città di Jaffa, vicino a Tel Aviv. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza, sarebbero invece 16 le persone ferite nell'attentato.

Due giovani, uno armato di fucile e l'altro con un coltello, hanno attaccato i passeggeri del metrò leggero scesi alla fermata di Jerusalem Boulevard e le persone che si trovavano nelle vicinanze. Successivamente sono stati neutralizzati dalle forze dell'ordine.

Shahar Goldman era una ballerina: si era sposata un anno fa

Shahar Goldman, 30 anni, di Lod, era una ballerina e si era sposata un anno fa. Al quotidiano Haaretz alcune persone che la conoscevano hanno detto che aveva un "sorriso travolgente e una grande energia". Lascia il marito, i genitori e tre sorelle.

Shahar Goldman, 30 anni

Inbar Segev-Vigder è morta per proteggere il suo bimbo di 9 mesi

La terza vittima si chiamava Inbar Segev-Vigder, 33 anni, di Tel Aviv. La 33enne era la proprietaria di uno studio di Fitness e Pilates e lavorava come istruttrice in una palestra di CrossFit. La donna era insieme al suo bimbo di 9 mesi quando i due assalitori hanno iniziato a sparare.

Il marito, in un'intervista con l'emittente israeliana Kan, ha raccontato: "È stato un miracolo, nostro figlio ne è uscito illeso, con solo qualche graffio. Era coperto di sangue, ma senza alcuna ferita". Alcuni quotidiani riferiscono che la donna abbia fatto scudo con il suo corpo e che sia morta per proteggere il piccolo.

Inbar Segev-Vigder, 33 anni.

Nedia Sokolenko era emigrata dalla Moldavia in Israele 18 anni fa

Nadia Sokolenco, aveva 40, era emigrata dalla Moldavia in Israele circa 18 anni fa. Lavorava come manager per un'azienda high-tech. In passato era stata anche una stylist. Lascia il marito e una figlia di 6 anni.

Ragaella Goichman, reporter di Haaretz e amica stretta di Sokolenco, l'ha descritta come "la personificazione dell'amore per la vita, era sempre allegra, un'ottimista cosmica" .

Nadia Sokolenco, 40 anni

Revital Bronstein era una studentessa di Informatica e amava disegnare fumetti

Revital Bronstein, 24 anni, studiava per prendere un master in Informatica. In passato aveva vinto diversi premi per progetti legati all'informatica e all'intelligenza artificiale. La 24enne era anche un'artista e amava disegnare fumetti.

Revital Bronstein, 24 anni

Ilia Nozadze, georgiano di 42 anni: lascia moglie e due figli

Ilia Nozadze aveva 42 anni. Era un cittadino georgiano e lavorava come camionista. Lascia moglie e due figli.

Ilia Nozadze, 42 anni

Yona Ionas Karussis aveva 26 anni: studiava Architettura a Tel Aviv

La sesta vittima è il 26enne Yona Ionas Karussis, con doppia cittadinanza greca e israeliana. Era originario di Salonicco, residente a Gerusalemme e studiava Architettura a Tel Aviv. La famiglia del ragazzo si era trasferita in Israele dalla Grecia nel 1988, il padre è un noto neurochirurgo.

Yona Ionas Karussis, 26 anni.

La settima persona uccisa dai due attentatori è una ragazza di 17 anni, di cui non sono state diffuse le generalità.

Chi erano gli attentatori di Jaffa: venivano dalla Cisgiordania

Anche i due assalitori sono stati successivamente identificati dalla polizia. Si chiamavano Muhammad Khalef Saher Rajab e Hassan Muhammad Hassan Tamimi.

Entrambi 20enni, provenivano da Hebron, in Cisgiordania. Uno dei due è stato ucciso da un passante e da una guardia municipale; l'altro neutralizzato dalle forze dell'ordine israeliane.