Israele, sparatoria a Jaffa: diversi morti e almeno dieci feriti, si sospetta terrorismo Diverse persone sono state uccise in una sparatoria a Jaffa, a sud di Tel Aviv. L’ipotesi della polizia è che sia stato un atto di terrorismo. Secondo i media israeliani, ci sarebbero almeno 4 morti e 7 persone ferite nell’ attacco a Jaffa, città dell’area metropolitana di Tel Aviv. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Diverse persone sono state uccise in una sparatoria a Jaffa. L'ipotesi della polizia è che sia stato un atto di terrorismo, rende noto The Times of Israel.

Secondo i media israeliani, ci sarebbero almeno 4 morti e 7 persone ferite nell' attacco a Jaffa, città dell'area metropolitana di Tel Aviv.

I servizi di emergenza hanno risposto alle segnalazioni di una sparatoria con diverse vittime. I fatti sono avvenuti a Jerusalem Street.

I video diffusi sui social mostrano due giovani che imbracciano un fucile e sparano all'impazzata. I due avrebbero aperto il fuoco contro persone che trovavano a una fermata del tram.

La polizia, dicono i media, sospetta si tratti di un'azione terroristica e riferisce che gli assalitori sono stati "neutralizzati"

In aggiornamento.