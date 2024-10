L’Iran attacca Israele con centinaia di missili: “Risposta all’uccisione di Nasrallah e Haniyeh” Una pioggia di missili iraniani ha colpito diverse città in Israele e le sirene hanno risuonato in tutto il Paese. Non solo l’Idf, ma anche i media di Stato iraniani hanno confermato il lancio di missili. Le Guardie della Rivoluzione hanno dichiarato che l’attacco è una risposta all’uccisione del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah e a quella del leader di Hamas Ismail Haniyeh. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Una pioggia di missili iraniani ha colpito diverse città in Israele, mentre le sirene hanno continuaro a risuonare in tutto il Paese.

Sulle emittenti televisive israeliane sono state mostrate le immagini dell'abbattimento di missili balistici terra-terra iraniani dal sistema di difesa aerea Arrow. Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, sarebbero più di 100. Esplosioni sono state a Tel Aviv e anche a Gerusalemme.

Non solo l'Idf, le Forze di Difesa Isrealiane, ma anche i media di Stato iraniani hanno confermato il lancio e, poco dopo, c'è stata una seconda ondata di missili verso Israele, come riportato da al Jazeera. L'emittente ha aggiunto che alcuni di questi sarebbero stati intercettati sui cieli di Amman, in Giordania.

L'Idf ha chiesto a tutte le persone che si trovano in Israele "di rimanere in zone protette fino a ulteriore avviso". Le esplosioni che sono state udite in tutto il Paese sono il risultato o dell'intercettazione dei missili o dell'impatto dei razzi. A ora non ci sarebbero vittime né feriti gravi, ha precisato il servizio di primo soccorso Magen David Adom.

Le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno dichiarato che l'attacco missilistico in corso contro Israele è una risposta all'uccisione del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah, avvenuta la settimana scorsa, e a quella del leader di Hamas Ismail Haniyeh,

"In risposta al martirio di Haniyeh, Nasrallah e Nilforoshan (comandante delle Guardie), abbiamo preso di mira il cuore dei territori occupati", hanno dichiarato le Guardie in un comunicato riportato dall'agenzia di stampa Fars.

L'Iran, in una dichiarazione letta dalla tv di Stato, ha inoltre avvertito che "se Israele risponderà militarmente a questa operazione, affronterà una risposta più dura".

Il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra, Bezalel Smotrich, ha replicato sui social media: "Come Gaza, Hezbollah e lo stato del Libano, l'Iran si pentirà di questo momento".

A causa dell'attacco missilistico, il traffico aereo è stato interrotto all'aeroporto israeliano Ben Gurion, ha annunciato un portavoce. "Al momento non ci sono decolli e atterraggi", ha dichiarato un portavoce del principale aeroporto internazionale di Israele.

"Il presidente e la vicepresidente monitorano l'attacco iraniano contro Israele dalla Situation Room e ricevono aggiornamenti. Il presidente ha dato indicazione all'esercito americano di aiutare Israele nella difesa e abbattere i missili che puntano verso Israele", ha riferito Sean Savett, portavoce del consiglio alla sicurezza nazionale.

"Condanno l'ampliamento del conflitto in Medio Oriente, con un'escalation dopo l'altra. Questo deve finire. Abbiamo assolutamente bisogno di un cessate il fuoco", ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres dopo le notizie dell'attacco missilistico dell'Iran.