Guerra Israele-Hamas, ultime news in diretta. Attacco aereo nella notte sulla Striscia di Gaza: cade la tregua, oltre 300 morti

Non è più tregua tra Israele e Hamas. Nella notte Israele ha lanciato nuovi attacchi aerei sulla Striscia di Gaza dopo che ha accusato Hamas di non voler rilasciare tutti gli ostaggi. Netanyahu ha avvertito: "Israele agirà contro Hamas con una forza militare sempre maggiore". In una sola notte dopo il crollo della tregua purtroppo le vittime sono oltre 300.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha poi precisato: "Non smetteremo di combattere finché tutti gli ostaggi non saranno tornati a casa e tutti gli obiettivi di guerra non saranno stati raggiunti". La portavoce del presidente americano, Karoline Leavitt, ha spiegato che Israele prima dell'accatto ha consultato la Casa Bianca: "L'amministrazione Trump e la Casa Bianca sono stati consultati dagli israeliani sugli attacchi a Gaza della scorsa notte".

0

7 minuti fa 08:35 Morto nei i raid israeliani anche il capo dei servizi di sicurezza interna di Hamas nella Striscia di Gaza Stando a quanto precisato da fonti di Hamas all'agenzia France presse tra i 330 morti del raid israeliano di questa notte ci sarebbe anche Mahmoud Abu Watfa, capo del ministero dell'Interno dell'enclave palestinese e responsabile dei servizi di polizia e di sicurezza interna di Hamas. Non solo: stando a quanto riportato dai media locali, i raid israeliani avrebbero anche causato la morte di Issam Da'alis, un membro dell'ufficio politico di Hamas a Gaza e capo del comitato di monitoraggio delle attività governative. A cura di Giorgia Venturini 37 minuti fa 08:06 Israele ha consultato gli Usa prima dell'attacco. La Casa Bianca: "Hamas ha scelto la guerra" Prima dell'attacco di questa notte sulla Striscia di Gaza Israele si sarebbe consultato con la Casa Bianca. Lo ha confermato la portavoce del presidente americano, Karoline Leavitt: "L'amministrazione Trump e la Casa Bianca sono stati consultati dagli israeliani sugli attacchi a Gaza della scorsa notte". Nella trasmissione Hannity su Fox News, Leavitt ha anche aggiunto: "Come il presidente Trump ha chiarito, Hamas, gli Houthi, l'Iran, tutti quello che cercano di terrorizzare non solo Israele ma anche gli Stati Uniti pagheranno un prezzo, si scatenerà l'inferno". A cura di Giorgia Venturini 44 minuti fa 07:59 Israele: "Continueremo a combattere fino alla restituzione tutti gli ostaggi" Israele ha dichiarato di essere pronto a combattere fino a che non verranno restituiti tutti gli ostaggi. Nel dettaglio il ministro della Difesa, Israel Katz, ha precisato: "Non smetteremo di combattere finché tutti gli ostaggi non saranno tornati a casa e tutti gli obiettivi di guerra non saranno stati raggiunti". Ora preoccupa la risposta di Hamas. A cura di Giorgia Venturini 47 minuti fa 07:55 Hamas dopo i raid di Israele: "Netanyahu ha condannato a morte gli ostaggi" Hamas ha risposto così ai bombardamenti di Israele che nella notte hanno messo fine alla tregua: "Netanyahu e il suo governo estremista hanno deciso di sabotare l'accordo di cessate il fuoco. La decisione di Netanyahu di riprendere la guerra è la decisione di sacrificare i prigionieri dell'occupazione e di imporre loro la condanna a morte". Hamas poi accusa Israele di usare la guerra per distrarre la popolazione dai problemi interni: il premier israeliano continua a usare la guerra a Gaza come "una scialuppa di salvataggio". A cura di Giorgia Venturini 53 minuti fa 07:50 Il ministero della Sanità della Striscia: "330 morti, sono soprattutto donne e bambini palestinesi" Secondo il direttore del Ministero della Sanità della Striscia, Mohammed Zaqout, i morti di questa notte dopo l'attacco aereo israeliano sono saliti "ad almeno 330, per la maggior parte donne e bambini palestinesi, mentre i feriti sono centinaia". I nuovi raid israeliani su Gaza hanno affossato così la tregua con Hamas. A cura di Giorgia Venturini 1 ora fa 07:40 Hamas ha chiesto di costringere Israele a "cessare la sua aggressione" Israele ha deciso di affossare la tregua. Il movimento islamista in una dichiarazione riferendosi agli ostaggi israeliani: "Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo governo estremista hanno deciso di affossare l'accordo di cessate il fuoco, esponendo i prigionieri a un destino incerto". Hamas ha anche chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di riunirsi urgentemente e di adottare una risoluzione per costringere Israele a "cessare la sua aggressione" e a ritirare le sue truppe dall'intera enclave palestinese. A cura di Giorgia Venturini