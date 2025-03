Conflitto Israele-Hamas, le news in diretta: raid israeliani nella notte su Gaza, 14 morti

I rappresentanti degli Stati Uniti e dei suoi sei alleati, tra cui Germania, Israele e Regno Unito, hanno dichiarato l'intenzione di lavorare insieme per "porre fine agli spregevoli atti di presa di ostaggi e detenzioni ingiuste" e chiesto "il rilascio immediato di tutti gli ostaggi". La riunione nel Montana, negli Usa, si è concentrata soprattutto sugli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas: con questa motivazione Israele avrebbe iniziato il conflitto a fuoco nella notte di ieri 18 marzo interrompendo così la tregua.

Usa e alleati precisano: "Riaffermiamo la nostra cooperazione nell'affrontare queste sfide per sostenere la dignità umana, proteggere lo stato di diritto e promuovere le condizioni per la collaborazione internazionale e la pace". Tutto "in conformità con il diritto internazionale, per riportare a casa gli ostaggi e gli individui detenuti ingiustamente o arbitrariamente e per scoraggiare futuri atti di questo tipo".