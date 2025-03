Guerra a Gaza, le ultime notizie, nuovi raid di Israele, almeno 11 palestinesi uccisi: tra loro mamma e figlio di 6 mesi

La commissaria europea per la gestione delle crisi, Hadja Lahbib, esprime preoccupazione per le "notizie allarmanti che emergono da Gaza, dove il personale sanitario, le ambulanze e gli ospedali sono stati ancora una volta attaccati da Israele". "Questi atti – dichiara in una nota – minano gli sforzi essenziali ed eroici degli operatori umanitari che si adoperano per salvare vite umane nel bel mezzo delle ostilità. Gli aiuti umanitari devono continuare ad aiutare le persone in condizioni di disperato bisogno. Il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato da tutti". La commissaria sottolinea inoltre la necessità di "garantire la protezione di tutti i civili, compresi gli operatori umanitari e le loro sedi in ogni momento, nonché le infrastrutture civili, tra cui strutture mediche, scuole e sedi delle Nazioni Unite". "Mi unisco al sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza Tom Fletcher nel chiedere il rispetto di tutti i civili e degli operatori umanitari", conclude.