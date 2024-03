Il gesto vergognoso dei tifosi dell’Atletico prima dell’Inter: cantano cori razzisti contro Vinicius Prima della partita contro l’Inter i tifosi dell’Atletico Madrid hanno rivolto cori razzisti a Vinicius: l’ultimo episodio potrebbe costare caro ai colchoneros. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Le ore di attesa di Atletico Madrid-Inter sono state macchiate dall'ennesimo episodio di razzismo che si è verificato in Spagna: nel pomeriggio un grippo di tifosi colchoneros si è radunato davanti allo stadio per attendere l'arrivo del pullman dei giocatori e dare così inizio alla grande festa del Wanda Metropolitano, ma il clima di gioia è stato spezzato da orrendi cori discriminatori nei confronti di Vinicius.

Non è la prima volta che il giocatore del Real Madrid viene preso di mira: negli ultimi anni l'attaccante dei Blancos è stato ripetutamente vittima di insulti razzisti di ogni genere, specialmente nelle partite più delicate giocate fuori casa dove era l'unico bersaglio di tutta la tifoseria. E anche questa volta, nonostante non si giocasse il derby di Madrid, il brasiliano è stato al centro dei pensieri dei sostenitori dell'Atletico che lo hanno apostrofato con cori orrendi.

Mentre attendevano il pullman della squadra diversi tifosi accalcati fuori dallo stadio hanno cominciato a cantare ripetutamente cori allusivi di matrice razzista, in cui Vinicius veniva accostato a uno scimpanzé. Gesti vergognosi, che vanno oltre la civiltà, e che mai dovrebbero vedersi prima di una partita di calcio. Ma questo è stato solo l'ultimo episodio di una faida che va avanti da tempo, corredata dalle denunce del brasiliano che fin qui non hanno portato a grandi risultati.

Nel derby del 2021 era successo un episodio simile, che ha avuto come protagonisti ancora gli ultras dell'Atletico Madrid. Anche quella volta avevano aggredito l'attaccante con epiteti razzisti e Vinicius aveva denunciato il gesto alla Liga portando delle prove: la risposta però fu che i fatti "non costituivano reato" perché "sono durati solo pochi secondi" e si sono verificati in un clima di "massima rivalità".

Anche questa volta il giocatore del Real Madrid, supportato dalla sua società, ha deciso di non restare con le mani in mano e intraprenderà azioni legali verso chi si è macchiato di questo gesto vergognoso. Se dovesse essere aperta una nuova indagine l'Atletico rischierebbe grosso, perché Vinicius non ha nulla a che fare con il contesto della partita ed è stato preso di mira senza nessuna specifica motivazione.