video suggerito

Il piano dei tifosi della Slovenia per innervosire Ronaldo: cori per Messi e maglie dell’Argentina I tifosi della Slovenia contro il Portogallo hanno fatto partire cori per Messi esponendo anche maglie con il numero 10 dell’Argentina. Un modo per prendere in giro e innervosire – anche simpaticamente – Cristiano Ronaldo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristiano Ronaldo è stato inevitabilmente il protagonista della notte che ha visto il Portogallo battere la Slovenia ai calci di rigore agli ottavi degli Europei. Il capitano ha sbagliato un tiro dagli undici metri in partita per poi rifarsi subito dopo davanti a Oblak. Nel frattempo sugli spalti i tifosi sloveni, come testimoniano alcuni video apparsi sui social, hanno messo in atto un piano per prendersi gioco di CR7 ma anche per provare a innervosirlo. Nel settore dei sostenitori sloveni sono apparse diverse maglie dell'Argentina con la numero dieci di Messi.

Da inizio partita la maglia della Pulce è stata sventolata a ogni tocco di palla di Ronaldo ma soprattutto, quando il capitano del Portogallo perdeva la sfera partivano dei cori proprio in favore della Pulce: "Messi! Messi! Messi!". Un omaggio al suo eterno rivale sportivo che chiaramente non può aver toccato le corde emotive di Ronaldo che con la sua esperienza riesce ormai ad andare oltre tutto ciò. Ma i tifosi della Slovenia ce l'hanno messa tutta provando a destabilizzare il calciatore più rappresentativo del Portogallo che però è riuscito a centrare i quarti.

I precedenti in Arabia: il nome di Messi urlato dalle tribune e la reazione di CR7

Cristiano Ronaldo non ha battuto ciglio a questa provocazione – anche simpatica – piovuta dagli spalti durante Portogallo-Slovenia. Al contrario di quanto invece accaduto in Arabia Saudita quando si innervosì durante la sfida tra il suo Al Nassr e l'Al-Shabab quando i tifosi avversari lo provocarono urlandogli "Messi, Messi!". CR7 in quel caso rispose con un gesto apparso abbastanza volgare per quello strano movimento del braccio e della mano all'altezza dell'inguine. Un gesto che gli costò anche una giornata di squalifica.

Il brutto gesto fatto da CR7 verso i sostenitori dell'Al-Shabab.

Anche Messi subì la stessa provocazione ma rispose sul campo

Stessa cosa successe invece a Messi in MLS. Il campione argentino impegnato col suo Inter Miami contro il Nashville per la Concacaf Champions Cup, ascoltò dalla tribuna cori per Cristiano Ronaldo. La Pulce non ha mai reagito quando sentiva lo stadio gridare "Ronaldo! Ronaldo!" ma ha risposto sul campo quasi immediatamente. L'argentino segna 10 secondi dopo quella provocazione e a quel punto si volta verso i tifosi avversari e li zittisce ottenendo la sua "vendetta" senza andare necessariamente oltre.