Cristiano Ronaldo squalificato una partita e multato dopo il gestaccio ai tifosi avversari in Arabia Cristiano Ronaldo è stato squalificato per una giornata dopo il gestaccio rivolto ai tifosi avversari dopo il coro 'Messi, Messi'nel corso della partita vinta dall'Al Nassr 3-2 sull'Al Shabab. Otre allo stop CR7 dovrà pagare una multa.

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo è stato squalificato per una giornata dopo il gesto rivolto ai tifosi avversari nel corso della partita vinta dall'Al Nassr 3-2 sull'Al Shabab: la decisone è stata presa dal Comitato disciplinare ed etico della Federcalcio saudita (SAFF) che ha definito ‘immorale’ l'esultanza di CR7.

Il comitato ha affermato che la stella portoghese dovrà pagare una multa di 10.000 riyal sauditi (2.666 dollari) alla Federcalcio saudita e 20.000 riyal ad Al-Shabab per coprire i costi giudiziari. La decisione non è soggetta ad appello. Nelle scorse ore l'ipotesi più avvalorata era quella di due giornate di stop ma, alla fine, si è passati ad una squalifica più multa.

L'indagine per il gestaccio ai tifosi dell'Al-Shabab, che avevano provocato il fuoriclasse portoghese con il coro ‘Messi, Messi' nell'ultima partita della Saudi Pro League, ha fatto il giro del mondo e ha suscitato non poche polemiche: per questo motivo la Commissione Disciplinare del campionato saudita ha aperto un'indagine e ha deciso di sanzionarlo.

Cristiano Ronaldo si era difeso così davanti all'organo della federazione: "Rispetto tutti i club. Quel gesto dopo il tiro esprime forza e vittoria, e non è una vergognoso. In Europa ci siamo abituati".

In base a quanto riportato dal regolamento la Commissione Disciplinare della Lega Saudita può intervenire su episodi simili al caso di Cristiano Ronaldo se le immagini vengono visualizzate dalla TV ufficiale della Lega Saudita e in caso di una denuncia supportata da prove, quali registrazioni video, da parte di una persona o una squadra. Rientra tutto nella casistica dell'articolo 117 del Codice Disciplinare.

CR7 con molta probabilità ha pagato il fatto di non essere nuovo a gesti di questo genere: ad aprile dello scorso anno il cinque Pallone d’Oro si afferrò i genitali mentre si recava in panchina dopo la fine di una partita di campionato contro l'Al-Hilal, anche in quel caso il gesto non passò inosservato ma non ci furono conseguenze.