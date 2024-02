Cristiano Ronaldo giudicato ‘immorale’ dalla Commissione Disciplinare del calcio saudita: è indagato La Commissione Disciplinare del calcio saudita indaga su Cristiano Ronaldo per il suo gesto “immorale” dopo il coro “Messi, Messi” dei tifosi avversari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Commissione Disciplinare del calcio saudita indaga su Cristiano Ronaldo per il suo gesto "immorale" dopo il coro "Messi, Messi" dei tifosi avversari. Da diverse ore impazza una polemica intorno al fuoriclasse portoghese il gestaccio che ha fatto ai tifosi dell'Al-Shabab in occasione della partita vinta dall'Al-Nassr per 3-2.

L'ex attaccante di Juventus, Real Madrid e Manchester United si è rivolto verso la tribuna facendo un bruttissimo e volgare gesto che è finito nel mirino dell'autorità calcistica dell'Arabia Saudita e sarebbe stato giudicato "immorale" in base a quanto ha riportato il giornale Asharq Al-Awsat.

Il brutto gesto fatto da CR7 verso i sostenitori dell'Al-Shabab.

Secondo quanto riporta il mediapanarabo, citando fonti della Federazione: "La commissione disciplinare ha iniziato ad aprire un'indagine sul ‘gesto immorale' compiuto dalla stella di Al Nassr, Cristiano Ronaldo, in davanti ai fan di Al-Shabab, cosa che ha causato risentimento tra molti spettatori e partecipanti.

In base a quanto è stato detto nelle scorse ore, la Commissione disciplinare esaminerà immediatamente la situazione che ha fatto il giro del mondo al termine della partita: la decisione verrà presa nei prossimi due giorni. La Commissione Disciplinare studierà immediatamente la situazione ripresa nei video e non è escluso che possano arrivare sanzioni nei confronti di CR7.

Il fuoriclasse portoghese, che ha segnato 22 gol in questa stagione nel campionato saudita (capocannoniere del campionato, con tre in più di Mitrovic, dell'Al Hilal), è stato bersaglio di cori di questo tipo in numerose partite di questa stagione ma la sua reazione prima era molto più distaccato quando riceveva questa accoglienza: adesso è sempre più insofferente.

In occasione della partita con l'Al-Hilal i tifosi della squadra avversaria lo prendono di mira e qualcuno gli lancia una sciarpa addosso: CR7 la prende e la infila nel pantaloncino prima di lanciarla per terra. Anche in quel caso il suo comportamento non venne preso bene dalle autorità calcistiche arabe.