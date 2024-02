Cristiano Ronaldo provocato contro l’Al-Hilal reagisce malissimo: gesto osceno con una sciarpa Cristiano Ronaldo protagonista di un brutto gesto in risposta ai tifosi avversari che lo provocavano lanciandogli le sciarpe dell’Al Hilal. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora una volta l'Al Hilal si rivela troppo forte per l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è uscito sconfitto nell'ultimo atto del torneo amichevole Riyadh Season Cup 2024, apertosi con una cerimonia con protagonista The Undertaker. La frustrazione per il risultato, unita al nervosismo per li sfottò ricevuti hanno giocato un brutto scherzo a CR7 che si è lasciato andare ad un gesto davvero brutto.

Il sorriso sfoderato per cercare di stemperare il disappunto dell'arbitra per il gesto intimidatorio del compagno Brozovic, ha lasciato il posto alla rabbia con il passare dei minuti e con il concretizzarsi della sconfitta. Cristiano Ronaldo ancora una volta è stato beccato a più riprese dai tifosi avversari che gli hanno dedicato cori ironici con il nome del suo rivale principale Messi. Al momento dell'uscita dal campo poi ecco il fattaccio.

Percorrendo il corridoio che porta al tunnel degli spogliatoi, Ronaldo è stato beccato dai tifosi dell'Al Hilal collocati sopra di lui. Sono volate anche delle sciarpe della formazione vincitrice: una davanti ai piedi dell'ex di Manchester United, Real Madrid e Juventus, e un'altra in testa. Cristiano invece di fare finta di niente e tirare dritto, non c'ha visto in più e ha compiuto un gesto osceno. L'attaccante ha preso la sciarpa e se l'è portata all'interno dei pantaloncini fingendo di pulirsi il basso ventre.

Una caduta di stile per Ronaldo che poco prima si era sfogato con un addetto ai lavori, in un altro momento poco edificante. Al momento della cerimonia che prevedeva il passaggio degli sconfitti tra i vincitori per ricevere l'onore delle armi, un infastidito Ronaldo ha allontanato con le maniere forti un addetto ai lavori che stava cercando solo di indicare la strada ai calciatori dell'Al Nassr. Un'altra scena da dimenticare per il bomber che ha dimostrato dunque di non riuscire a digerire determinate situazioni anche dopo tanti anni di carriera.