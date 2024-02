The Undertaker apre la partita di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: lo spettacolo è tetro In occasione della partita tra l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Al Hilal, The Undertaker si è reso protagonista di un piccolo show in linea con quelli del suo passato da wrestling. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

In Arabia Saudita non sanno più cosa inventarsi per alzare ulteriormente l'asticella dello spettacolo in occasione delle partite di calcio. Un esempio lampante è quanto accaduto in occasione della partita valida per il torneo amichevole Riyadh Season Cup 2024 tra l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'Al Hilal. Ad aprire il match è stata una leggenda del wrestling come The Undertaker.

Quando le squadre sono entrate in campo e si sono posizionate al centro per la solita procedura legata ai saluti, con lo scambio dei gagliardetti, ecco il colpo di scena. Negli altoparlanti dello stadio è partita l'inconfondibile musica che ha accompagnato l'ingresso e l'arrivo sul ring del celebre ex wrestler.

Mark William Calaway con la sua classica andatura e il suo look inconfondibile con tanto di cappotto nero e cappello a lasciare in penombra gli occhi ha fatto il suo ingresso. Atmosfera tetra in tutto l'impianto con il passaggio di The Undertaker accompagnato dalle torce che si accendevano alle sue spalle. Così, lentamente quello che è stato l'atleta più longevo della WWE, si è avvicinato ad un trespolo.

Qui sotto un telo nero, ecco la coppa del torneo amichevole. The Undertaker con una cerimonia particolare, ha tirato fuori il trofeo che è finito poi in bacheca. Uno show molto suggestivo ma tetro, che ha colpito tutti i presenti e anche gli stessi calciatori non abituati a scene del genere. Cristiano Ronaldo che ha assistito al tutto con la fascia da capitano al braccio dopo aver assistito allo show di The Undertaker si è lasciato andare ad una risata condividendo lo stupore con i compagni.

Purtroppo però le cose poi non sono andate benissimo per CR7 e per l’Al Nassr che è stato battuto 2-0 dall’Al-Hilal. Il “funerale” di The Undertaker, non è stato certo di buon auspicio per il portoghese e la sua squadra.