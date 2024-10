video suggerito

Sinner-Medvedev e Alcaraz-Rune oggi al Six Kings Slam, orari e dove vedere le partite in TV e streaming Sinner-Medvedev oggi apre il programma del Six Kings Slam, il torneo di esibizione che si gioca a Riyad in Arabia Saudita. La partita inizia alle 18:30, ora italiana, con Alcaraz-Rune a seguire. Tutto quello che c’è da sapere su formula e diretta TV: Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner torna in campo al Six Kings Slam dopo la vittoria del torneo di Shanghai. Il tennista numero uno al mondo affronta Daniil Medvedev, il 5° nel ranking ATP, dopo averlo superato proprio in Cina. Si gioca in Arabia, a Riyad su un campo in cemento indoor oggi non prima delle 18:30, con il ricchissimo torneo di esibizione che prevede anche a seguire la partita tra Alcaraz e Rune. In caso di vittoria Sinner affronterà domani Djokovic, battuto in finale a Shanghai, e proverà così a qualificarsi per l'ultimo atto di questo appuntamento in programma sabato 19 ottobre.

Sinner-Medvedev oggi al Six Kings Slam, quando si gioca: orario e programma

La partita tra Sinner e Medvedev che aprirà il programma del Six Kings Slam si giocherà mercoledì 16 ottobre a Riyad in Arabia Saudita, alle 18:30 ora italiana. Si tratta della prima sfida del torneo di esibizione, che sarà seguita poi da quella tra Alcaraz e Rune.

Sinner-Medvedev in chiaro su Supertennis: dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Medvedev in TV in chiaro? La partita del Six King Slam si potrà seguire senza abbonamenti sul canale Supertennis, disponibile sul 64 del digitale terrestre e 224 di Sky. Il confronto tra il tennista numero uno al mondo e il russo si potrà seguire anche su Sky, su Sky Sport Uno e Tennis e su DAZN (gratis dopo registrazione). Per lo streaming sarà gratuito sul sito di Supertennis e app Supertennix, e poi sarà disponibile anche su Sky GO, NOW e DAZN (sempre gratuitamente)

A che ora e dove vedere Alcaraz-Rune oggi al Six Kings Slam

La partita tra Alcaraz e Rune si giocherà oggi mercoledì 16 ottobre. La sfida inizierà alla fine di quella in programma in precedenza sullo stesso campo, ovvero Sinner-Medvedev che partirà alle 18:30 italiane. Questo significa che lo spagnolo e il danese inizieranno a giocare non prima delle 20 ora italiana. Il rischio di uno slittamento però è concreto a seconda dell'andamento della sfida tra l'italiano e il russo.

Six Kings Slam, il programma delle partite di oggi

Il programma di oggi dunque prevede due partite, ovvero quella tra Sinner e Medvedev e quella tra Alcaraz e Rune. I vincitori dei due match torneranno in campo domani per sfidare rispettivamente Djokovic e Nadal.

Ore 18:30 – Sinner (ITA)-Medvedev

Sinner (ITA)-Medvedev A seguire Alcaraz (ESP)-Rune (DEN)