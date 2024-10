video suggerito

Sinner dà una lezione di tennis a Medvedev, è in semifinale a Shanghai: ora aspetta Alcaraz Sinner ha battuto agevolmente Medvedev in due set qualificandosi per la semifinale del Masters Shanghai. Ora potrebbe affrontare Alcaraz, che prima dovrà superare Machac. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Troppo Jannik Sinner per Daniil Medvedev nei quarti di Shanghai. Il tennista numero uno al mondo ha conquistato in scioltezza la semifinale, sbarazzandosi in due set del russo con il risultato di 6-1, 6-4. Molto bene l'azzurro che ha imposto un ritmo forsennato al match, rivelandosi implacabile nei momenti decisivi. Niente da fare dunque per il su avversario che ha dovuto fare i conti anche con un problema alla spalla.

Sinner grazie a questo risultato si porta in parità nei confronti diretti con Medvedev, 7-7, con Jannik che ha vinto 7 degli ultimi 8 confronti. Ora grande attesa per la potenziale semifinale con Alcaraz che prima però dovrà battere Machac. Potrebbe essere la rivincita dell'ultima finale di Pechino, con l'altoatesino che si gode la 63a vittoria stagionale. E proprio mentre Sinner trionfava quasi in contemporanea arrivava il successo di Jasmine Paolini a Wuhan contro Andreeva, per prendersi i quarti.

Sinner vince il primo set in 25 minuti, Medvedev in difficoltà

Jannik ha dato subito al match un ritmo vertiginoso come confermato dal break iniziale e da un bilancio nei primi 3 game di 12 punti a 2. Grandi difficoltà per Medvedev che a tratti è sembrato in confusione, come confermato anche dal doppio doppio fallo in occasione del secondo turno di servizio perso. 6-1 in 25′ per Sinner, con il suo avversario che alla fine del parziale ha fatto ricorso all'intervento del fisioterapista per problemi alla spalla.

Il momento decisivo del secondo set, Sinner implacabile

Secondo set inizialmente più in equilibrio, con il 5° game che però ha rappresentato la svolta. Medvedev perde un game al servizio da 40-0, con Sinner che vince uno scambio pesantissimo per il vantaggio, e un suo doppio fallo a complicare ulteriormente i piani. Da lì in poi match in discesa con l'unico brivido legato alla prima e unica palla break per il russo nel game che ha permesso a Sinner di conquistare la 10a finale di un 1000, la sesta stagionale. E ora qualche ora da spettatore per capire se sarà o meno Alcaraz il suo prossimo avversario.