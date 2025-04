video suggerito

Sinner rompe il silenzio: “Ho fatto molte cose diverse. Non sto pensando neanche tanto al tennis” Jannik Sinner torna a parlare dopo la sospensione concedendo la prima intervista. Un’occasione per parlare di quanto fatto nel periodo di stop forzato, e delle prospettive per il ritorno in campo a Roma. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

Toh, chi si rivede. Jannik Sinner torna a parlare dopo le dichiarazioni formali rilasciate al momento della sospensione di 3 mesi figlia dell'accordo con WADA e quelle relative al cambio di manager. Il numero uno al mondo che scalda i motori in vista del ritorno agli allenamenti ufficiali in programma il 13 aprile, si è aperto per la prima volta su questo periodo di stop forzato, che gli ha permesso di concedersi anche un po' di relax. Ha fatto di necessità virtù il tennista azzurro che ha ricaricato le energie, mentre i suoi principali avversari di certo non hanno certo brillato per risultati.

Sinner torna a parlare dopo la sospensione, prima intervista per Jannik

Nell'estratto dell'intervista a Sky Sport, si può vedere uno Jannik Sinner molto rilassato, sorridente e in giacca. Per rivederlo nel suo consueto look tennistico bisognerà aspettare ancora qualche giorno, prima di ammirarlo poi nel suo primo torneo post-sospensione ovvero agli Internazionali di Roma quando, a meno di clamorosi colpi di scena ed exploit di Zverev, sarà ancora in vetta al ranking. Sta bene il campione altoatesino per sua stessa ammissione: "Sto molto bene, sono riposato e quindi sono contento. Oggi in giacca? Tutto il giorno, ho cambiato tanti outfit".

Cosa ha fatto Sinner durante la sospensione, non ha pensato tanto al tennis

Lo abbiamo visto dilettarsi, tra sci, kart e bici in compagnia dei suoi amici sportivi Giovinazzi, Ciccone e Pier Guidi. La sua indole gli ha permesso di dimostrarsi sempre molto disponibile con tifosi e appassionati, ai quali non ha mai negato autografi e selfie. Un modo anche di tenersi in forma, oltre agli allenamenti privati, con il sorriso. Insomma l'assenza del tennis giocato non si è rivelata particolarmente pesante da sostenere: "Ho fatto tante cose diverse. Ovviamente se potessi scegliere, sceglierei di giocare a tennis, però d'altra parte sto molto bene e non sto neanche pensando tanto al tennis in questo momento".

Sinner e il ritorno in campo per gli allenamenti e a Roma

Il conto alla rovescia è partito e Sinner è molto soddisfatto per le sue condizioni fisiche e mentali. Per questo appuntamento a tutti a Roma dove ci sarà un'atmosfera magica intorno al numero uno d'Italia e (molto probabile) del mondo: "Ci siamo avvicinando, ogni giorno mi sento meglio fisicamente, mentalmente, anche se ancora manca un bel po'. Quindi ragazzi ci vediamo a Roma, speriamo di prepararci bene".