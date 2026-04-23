Sinner e Bellingham contro Nadal e Courtois, al Bernabeu l’incontro di tennis più random di sempre

Al Santiago Bernabeu, tempio del calcio e casa del Real Madrid, è stato installato un campo in terra rossa e per battezzarlo hanno giocato in doppio Sinner e Bellingham contro Nadal e Courtois.

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Metti una partita di tennis al Santiago Bernabeu, tempio del calcio mondiale, con due stelle assolute del tennis: Rafa Nadal e Jannik Sinner, con due fuoriclasse del Real Madrid: Jude Bellingham e Thibaut Courtois. Un sogno? No, tutto vero. Possibile perché nelle settimane del torneo 1000 di Madrid è stato installato un campo in terra battuta sul terreno di gioco della casa del Real e per inaugurarlo sono stati scelti due numeri 1, uno in carica e uno formidabile, con due ospiti d'eccezione.

Un campo da tennis al Bernabeu

Mesi fa era stato ufficializzato che durante il torneo 1000 spagnolo il Bernabeu avrebbe cambiato pelle e avrebbe permesso ai tennisti, quelli più forti, di allenarsi su un campo in terra rossa, in uno degli impianti più imponenti al mondo. Qualche foto social è stata postata nelle scorse ore e si è iniziato a vedere un campo da tennis in costruzione. Poi più nulla. Tutto chiuso. Un embargo che è stato rotto da un paio di foto e un video di un doppio che verrà ricordato, anche se non passerà certo alla storia del tennis.

Nadal e Sinner in doppio con le stelle del Real Madrid

Un doppio da sogno con alcune immagini venute fuori nelle quali si vedono dalla stessa parte di campo Sinner e Jude Bellingham palleggiare contro Nadal e Courtois. Si nota come Jannik tiri molto piano, una volta colpisce verso il portiere, l'altra verso Rafa che riesce senza problemi a rispondere. Il giudice di sedia di questo doppio memorabile è nientemeno che Florentino Perez, che si gode giocate tra campioni senza lasciare anche in questa occasione giacca e cravatta. Al termine dell'incontro sono arrivate poi anche Iga Swiatek, ex numero 1 WTA, e Linda Caicedo, attaccante colombiana del Real Madrid women.

Allenamenti al Bernabeu per i big del tennis

Il campo da tennis sul prato del Bernabeu ci sarà fino al 26 aprile, anche se la prossima settimana il Real Madrid la semifinale di Champions League non la giocherà. Saranno sessioni di allenamento a porte chiuse, che saranno ricche di tennisti d'elite, pure perché i giocatori alloggiano davvero vicino allo stadio e che anche logisticamente potrebbero preferire una sessione in un tempio del calcio.