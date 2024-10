video suggerito

Alcaraz fuori a sorpresa a Shanghai: super Machac in semifinale contro Sinner, flop di Carlitos Niente Sinner-Alcaraz in semifinale a Shanghai, dopo la sconfitta di Carlos ai quarti contro un superlativo Machac. Sarà lui il prossimo avversario dell'azzurro.

A cura di Marco Beltrami

Non ci sarà l'attesissima semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Shanghai. A sfidare infatti il numero uno al mondo reduce dal successo su Medvedev, non sarà lo spagnolo ma il ceco Machac che lo ha battuto ai quarti. Prestazione eccezionale quella del numero 33 al mondo, che si è imposto 7-6, 7-5 contro un Carlitos incapace di trovare con costanza un piano tattico all'altezza della situazione.

Machac strepitoso, niente da fare per Alcaraz

Ecco dunque concretizzarsi la più clamorosa sorpresa del torneo. Il vincitore di Pechino che sembrava vivere un momento di forma strepitosa, certificata proprio dal successo su Jannik, si è arreso ad uno straripante Machac. Quest'ultimo ha sfoderato una partita di altissimo livello, tirando praticamente tutto e facendo leva su un dritto esplosivo. In difficoltà rispetto ai suoi standard Carlitos, che spesso non è riuscito a impedire all'avversario di mettersi nelle condizioni più gradite per colpire, accorciando anche la traiettoria.

Il copione della gara sembrava cambiato nel secondo parziale, soprattutto dopo il controbreak di Alcaraz e un passaggio a vuoto del ceco. Invece nulla, anche perché lo spagnolo non è riuscito a concretizzare un game in risposta sullo 0-40. Un'iniezione di fiducia importante per Machac che ha ripreso a martellare, portando fino in fondo la sua impresa tra lo stupore di tutti. D'altronde c'è da dire che Tomas aveva messo in difficoltà lo spagnolo già in Coppa Davis, quando sul risultato di 1-1 era stato costretto al ritiro per un infortunio.

Machac sfiderà Sinner in semifinale a Shanghai, e finirà la stagione da numero 1 al mondo

Machac ora sfiderà per la seconda volta in carriera Jannik Sinner con il quale c'è un unico precedente. I due si sono affrontati nei quarti di Miami dove a vincere è stato l'azzurro. Quest'ultimo dopo la sconfitta di Alcaraz ha la possibilità di chiudere la sua stagione da numero uno al mondo, con certezza.