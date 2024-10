video suggerito

Come funziona il Six Kings Slam: formula e regolamento del torneo di tennis in Arabia Saudita Il Six Kings Slam vedrà impegnati Sinner, Alcaraz, Djokovic, Nadal, Medvedev e Rune in un ricchissimo torneo di esibizione. Ecco tutto quello che c’è da sapere e come funziona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 6 Kings Slam è il prestigioso torneo di esibizione in programma a Riyad, in Arabia Saudita con protagonisti Jannik Sinner, reduce dalla vittoria a Shanghai, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafa Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune. Si giocherà il 16, 17 e 19 ottobre 2024, con il 18 di riposo alla luce del regolamento ATP che precede che non si possa competere in un'esibizione per tre giorni di fila. Non è un torneo organizzato dall'ATP e i partecipanti non incasseranno punti per il ranking, ma un ricchissimo gettone di presenza di poco meno di 1.5 milioni di euro, con il vincitore che percepirà 5.5 milioni.

Si gioca sul cemento indoor della Kingdom Arena con la formula dell'eliminazione diretta. Sinner-Medvedev e Alcaraz-Rune aprono il programma, con i vincitori dei due match che affronteranno poi Djokovic e Nadal. Occhi puntati su quest'ultimo che ha appena annunciato il ritiro a fine stagione. Le due finali poi sono in programma il 19 ottobre.

Come funziona il Six Kings Slam di tennis, la formula del torneo

Come funziona il Six Kings Slam? Si tratta di un torneo esibizione che si svolgerà dunque in tre giorni con la formula dell'eliminazione diretta. Prima scenderanno in campo in tabellone Sinner contro Medvedev e Alcaraz contro Rune, e i vincitori di questi due confronti, se la vedranno rispettivamente contro Djokovic e Nadal in quelle che sono le semifinali. I vincitori poi di questi due match si sfideranno in finale il 19 ottobre. Ecco il programma completo:

16 ottobre: ​​Medvedev-Sinner, Alcaraz-Rune

​​Medvedev-Sinner, Alcaraz-Rune 17 ottobre: ​​Djokovic contro Medvedev/Sinner, Nadal contro Alcaraz/Rune

​​Djokovic contro Medvedev/Sinner, Nadal contro Alcaraz/Rune 19 ottobre: ​​finale per il terzo posto, finale per il titolo

Chi partecipa al torneo esibizione in Arabia

I 6 "re" degli Slam che parteciperanno al torneo sono alcuni dei migliori tennisti al mondo. Innanzitutto c'è il numero uno Jannik Sinner che ha al suo attivo due Slam, entrambi vinti in questa stagione, con lui c'è anche Carlitos Alcaraz invitato in quanto vincitore di 4 Slam. I due pezzi da 90 sono poi Novak Djokovic e Rafa Nadal, ovvero i vincitori di 24 (record assoluto) e 22 tornei dello Slam, con lo spagnolo che ha già annunciato il ritiro.

A completare il tutto poi ecco Daniil Medvedev attuale numero 5 ATP e vincitore di un solo torneo dello Slam e Holger Rune. Il danese rappresenta una vera e propria eccezione visto che non ha all'attivo nessun titolo dello Slam, ma solo 4 titoli. Attualmente occupa la 14a posizione ed è reduce da un periodo con risultati altalenanti. In tanti si sono chiesti come mai non sia stato invitato Zverev, attuale numero 4 del ranking e con due finali Slam all'attivo.

Cosa si vince: il ricchissimo montepremi

Il Six Kings Slam può contare su un montepremi ricchissimo che ha rappresentato ovviamente uno stimolo importante per i tennisti impegnati. Basti pensare che ognuno dei sei giocatori incasserà con la sola partecipazione un gettone da 1.5 milioni di dollari, ovvero quasi 1.4 milioni di euro. Il vincitore del torneo-esibizione incasserà la bellezza di 6 milioni di dollari, ovvero 5.5 milioni di euro. Una cifra monstre, che rappresenta quasi il doppio del premio dei tornei ATP più importanti, come gli Slam.

Attenzione però perché il Six Kings Slam oltre ai premi, non mette in palio alcun punto per il ranking ATP. Questo perché non è un torneo del principale circuito professionistico internazionale.