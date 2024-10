Six Kings Slam 2024, quando si gioca il torneo-esibizione con Sinner: tabellone e dove vederlo in TV

video suggerito

Dal 16 al 19 ottobre a Riyadh in Arabia Saudita si disputa il Six Kings Slam, una ricchissima esibizione che vedrà sui campi in cemento impegnati i tennisti più forti al mondo. Jannik Sinner è una delle stelle, con lui Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Rafa Nadal, che ha da poco annunciato il ritiro a fine stagione, e Holger Rune. Il torneo vedrà due sfide di quarti di finale, compresa quella tra Sinner e Medvedev, poi due semifinale e la finale. In palio c'è un montepremi clamoroso. La sola partecipazione garantisce a ogni tennista un minimo di quasi un milione e quattrocento mila euro. Chi vincerà porterà a casa quasi cinque milioni e mezzo.

Questo non è un torneo ufficiale, non assegna punti, è una ricchissima esibizione con sei partecipanti con un montepremi mostruoso. Chi vincerà il Six Kings Slam otterrà 6 milioni di dollari, cioè 5,46 milioni di euro. La sola partecipazione vale 1,36 milioni di dollari. Cifre clamorose se si pensa che Sinner vincendo gli US Open e Alcaraz trionfando a Wimbledon hanno ottenuto 3,3 milioni di euro.

Il calendario del torneo e chi partecipa al Six Kings Slam di tennis

Il torneo ha un format molto semplice. Si comincia mercoledì 16 ottobre quando si disputeranno i due quarti di finale. Prima toccherà a Sinner-Medvedev, un grande classico, poi a Rune-Alcaraz. I vincenti si qualificheranno per le semifinali che disputeranno giovedì 17. Se Jannik vincerà sfiderà nuovamente Djokovic, mentre Alcaraz potrebbe dar vita a un derby con Nadal. La finale è in programma sabato 19 ottobre.

mercoledì 16 ottobre: Sinner-Medvedev (quarti)

mercoledì 16 ottobre: Alcaraz-Rune (quarti)

giovedì 17 ottobre: Djokovic-vincente Sinner-Medvedev (semifinali)

giovedì 17 ottobre: Nadal-vincente Alcaraz-Rune (semifinali)

sabato 19 ottobre: finale del Six Kings Slam

Il tabellone del Six Kings Slam: Sinner incrocia Djokovic in semifinale

Djokovic e Nadal sono già in semifinale. Lo sono perché sono i tennisti con il maggior numero di Slam nella storia. Sono i re dei re. Djokovic attende Sinner, che giocherà di nuovo il serbo se batterà Medvedev. Mentre Nadal giocherà contro Alcaraz o Rune. Sabato prima la finale del 3° e 4° posto e poi quella del 1° e 2° posto che assegnerà il titolo.

Dove vedere il Six Kings Slam in TV e streaming

Il Six Kings Slam si potrà vedere in TV in diversi modi. Il torneo sarà trasmesso in diretta in chiaro da Supertennis. Ma sarà visibile anche su DAZN e su Sky, potranno farlo i rispettivi abbonati. Streaming dunque in chiaro sul sito di Supertennis, ma anche su SuperTenniX, e per abbonati con Sky Go, NOW e DAZN.