Sinner distrugge Medvedev e vola in semifinale al Six Kings Slam: affronterà ancora Djokovic

Nella partita inaugurale del Six Kings Slam arriva la vittoria di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev ai quarti con il punteggio di 0-6 3-6. L'altoatesino batte il russo e vola in semifinale al torneo di esibizione a Riyadh dove affronterà ancora Novak Djokovic. Il serbo è finito ko solo pochi giorni fa contro il tennista azzurro nella finale del Masters di Shanghai. Sinner inizia la sfida contro Medvedev in scioltezza, senza correre troppi pericoli e infatti il punteggio certifica il dominio del numero uno al mondo che schianta il russo con un netto 0-6.

Il russo sembra stanco, poco reattivo ma si sveglia nel secondo set dopo aver perso il primo. Nonostante questo il russo commette qualche errore di troppo che facilita il compito a Sinner che riesce ancora una volta a mantenere calma e lucidità per non dare spazio e coraggio a un avversario che conosce benissimo. E allora dopo il primo set stravinto da Sinner in 26 minuti, il secondo si chiude con il punteggio di 0-6 3-6 che consente all'altoatesino di portarsi a casa il match per regalarsi un'altra notte di grande tennis contro Djokovic.

Medvedev rompe un paio di racchette e poi perde la sfida

Nel secondo set sul punteggio di 4-3 per Sinner, l'altoatesino sembrava poter perdere il vantaggio accumulato portandosi sotto di 0-30. Gli errori di Medvedev portano però a tre palle break, cancellate da fenomeno da Sinner. Ne ha una quarta il russo, ancora salvata: Sinner vince così anche questo game e Medvedev perde ancora le staffe e spacca la racchetta. È qui che probabilmente il russo capisce che nemmeno stasera non c'era nulla da fare contro il numero al mondo che ha confermato il suo straordinario momento di forma.

E così alla fine, dopo un paio di racchette cambiate e rotte per nervosismo, Medvedev si rassegna alla sconfitta. Il russo perde il servizio e il match e Sinner si aggiudica l'incontro al secondo match point, ai vantaggi. Al termine della gara, prima di scagliare tre palline per regalarle a fortunati tifosi in tribuna, l'altoatesino ha parlato nella classica intervista: "È stata un’ottima performance considerando che sono arrivato un paio di giorni fa e mi sono allenato solo una volta – ha spiegato Sinner che ha poi aggiunto -. Avevo voglia di venire qui".