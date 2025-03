video suggerito

Medvedev brutalmente sincero su Sinner: dice quello che nessuno ha il coraggio di ammettere L'ex numero 1 ATP ha parlato dell'assenza di Sinner e ha dichiarato, con grande sincerità, che lo stop di Sinner agevola tutti i tennisti di prima fascia che hanno più chance di vincere tornei.

A cura di Alessio Morra

Il tennis è senza padroni. Jannik Sinner nel 2024 ha vinto otto tornei e ha perso appena sei partite, nel 2025 si è preso per la seconda volta consecutiva gli Australian Open. Ora, però, l'italiano è sospeso, e lo sarà fino al 4 maggio. In sua assenza nessuno ha fatto incetta di titoli, anche se Alcaraz a Indian Wells ha la chance di agganciarlo nella Race. Dalla California il russo Medvedev ha detto chiaramente che la mancanza di Sinner è vista come una cosa positiva per tutti i tennisti, che hanno più chance di aggiudicarsi tornei.

Le parole di Medvedev su Sinner

Come al solito sincero e senza peli sulla lingua l'ex numero 1 ATP che da Indian Wells ha parlato anche di Jannik Sinner, che fino agli Internazionali d'Italia di Roma non potrà giocare tornei a causa della sospensione della WADA (World Anti-Doping Agency). Medvedev, che in passato non è mai andato giù pesante nei confronti di Jannik a differenza di tanti altri tennisti, facendo un discorso semplice e sommando solo i risultati ha dichiarato che è una fortuna per tutti i tennisti (principalmente quelli di alto livello) l'assenza di Sinner.

"L'assenza di Sinner è favorevole per tutti"

Il motivo è semplice. Vincendo con continuità Jannik aveva fatto incetta di titoli, in particolare sul duro. Il suo stop apre le porte a tanti: "Nel complesso, l'assenza di Sinner, che penso abbia vinto un torneo su due di recente, o forse anche di più, è sicuramente favorevole in termini di risultati per tutti nel tour, non solo per me, letteralmente per tutti". Il russo ha avuto il coraggio di dire quello che nessun altro ha detto, perché né Alcaraz né Zverev si sono espressi in questi termini.

Medvedev e le sfide con Sinner

Poi con altrettanta onestà Medvedev, che si è qualificato per le semifinali dopo un successo epico contro il francese Fils, ha anche dichiarato che a lui di Sinner importa poco, perché nell'ultimo periodo hanno viaggiato in pianeti separati: "Devo dire allo stesso tempo, dati i miei recenti risultati, che non sono troppo preoccupato da Jannik Sinner. Negli ultimi tornei, non l'ho nemmeno affrontato perché non sono andato abbastanza lontano. La cosa più importante è guardare te stesso, cercare di fare ciò che puoi fare meglio. Giochi contro Sinner e cerchi di vincere, giochi con qualcun altro e provi a vincere".