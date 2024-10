Gosens manda in estasi la Fiorentina, Genoa battuto a Marassi: sorpasso alla Juve in classifica

video suggerito

Un gol di Robin Gosens regala alla Fiorentina la vittoria in casa del Genoa nel posticipo della decima giornata della Serie A 2024-2025 alimentando i sogni di gloria dei tifosi viola che vedono ora la propria squadra scavalcare in classifica la Juventus (non capitava da 9 anni) e agganciare l'Atalanta al terzo posto.

Decisiva dunque la rete del laterale tedesco (bravo a ribadire in rete un pallone vagante nell'area di rigore genoana) arrivata al 72′ stappando un match che fin lì aveva regalato pochissime emozioni con le due squadre, ben messe in campo dai rispettivi allenatori Raffaele Palladino e Alberto Gilardino, che si erano disinnescate vicendevolmente con i portieri fin lì quasi inoperosi.

Il gol dell'ex Atalanta ha di fatto cambiato l'inerzia di un incontro che sembrava destinato ad uno scialbo pari senza reti con i padroni di casa che da lì in poi hanno caricato a testa bassa per andare alla ricerca del gol del pareggio per evitare la sesta sconfitta in questo campionato e portare a casa un punto per smuovere una classifica ad oggi molto deficitaria. La scarsa mira dei suoi attaccanti, la frenesia e un De Gea in formato super (due grandi interventi su Pinamonti prima e Vasquez poi) però impediscono al Genoa di trovare la via della rete che sì avrebbe lasciato il Grifone in ultima posizione in classifica ma ad una sola lunghezza dalla zona salvezza e una maggiore fiducia in vista dell'arrivo di Mario Balotelli.

Animi diametralmente opposti a fine match sulle due panchine con Raffaele Palladino che prosegue la sua incredibile striscia vincente (settima vittoria nelle ultime otto gare giocate dalla Fiorentina tra campionato e Conference League) mentre Alberto Gilardino deve fare i conti con l'ennesima delusione stagionale e, nonostante i tifosi a fine match abbiano comunque applaudito la sua squadra per l'impegno profuso, con una panchina sempre più traballante.